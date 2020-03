Zostańcie w domach. Policja i straż miejska rozpoczęły patrole

Marzec 13, 2020

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

W obliczu zagrożenia koronawirusem władze miasta ponowiły apel do mieszkańców o zastosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i ograniczenie swoich wyjść z domu.



– Apelujemy do mieszkańców o zrozumienie wyjątkowej sytuacji, o zachowanie się odpowiedzialnie i stosowanie się do zaleceń służb. Jeżeli nie musicie, to nie wychodźcie z domów albo ograniczcie swoje wyjścia do minimum – apeluje zastępca prezydenta Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

Głównie apel kierowany jest do ludzi młodych, którzy niestety traktują czas kwarantanny jak czas wolny. Dlatego policja i straż miejska rozpoczęły już kontrole miejsc, gdzie może spotykać się młodzież, m.in galerie handlowe. Wykorzystywany też będzie miejski monitoring.

– Już odbywają się wspólne patrole, które będą takie osoby niepełnoletnie legitymować i pouczać, że ten czas powinny spędzić w domu, po to by uniknąć większego zagrożenia – dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Władze miasta zaapelowały też do pracodawców, by umożliwili swoim pracownikom pracę w trybie zdalnym. (mt/mc)