Zostań żołnierzem! Trwa nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Podczas miesięcznego szkolenia uczestnicy mają okazję nauczyć się obsługi broni, poznać podstawy taktyki oraz techniki walki wręcz. Szkolenie to pierwszy krok dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy kariera wojskowa jest dla nich odpowiednia.

– To pierwszy etap, aby zostać żołnierzem zawodowym. Został stworzony z myślą o osobach, które nigdy nie miały styczności z wojskiem i chcą spróbować swoich sił w tym obszarze. W ciągu 27 dni poznają podstawy bycia żołnierzem. Jeśli uznają, że chcą kontynuować, mogą podjąć szkolenie specjalistyczne i docelowo trafić do wojska zawodowego. Jeśli jednak nie zdecydują się na dalszy etap, szkolenie kończy się przysięgą, a uczestnicy są przenoszeni do pasywnej rezerwy – mówi podporucznik Marta Zapolska-Rogaczewska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.