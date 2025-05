Metalowa legenda i undergroundowy chaos – muzyczna niedziela 1 czerwca w Białymstoku

30 maja, 2025

Pierwszy dzień czerwca w Białymstoku to coś więcej niż Dzień Dziecka – to święto muzycznej różnorodności. Na scenach dwóch lokalnych klubów spotkają się dwa światy: mroczny, epicki metal z Białorusi i szalony, surowy underground lokalnych formacji punkowych i rockowych. W MotoPubie odbędzie się wielogatunkowy koncert „Przestrzeń, którą nam dano”, a w Białystok Music Club zagrają Gods Tower i zaproszeni goście. Patronem medialnym koncertów jest Radio Akadera.

MotoPub: „Przestrzeń, którą nam dano” – punk, grunge i chaos podziemia

Tego wieczoru MotoPub zamieni się w miejsce, gdzie rządzi energia, hałas i bezkompromisowość. Na scenie pojawią się zespoły reprezentujące białostocki underground i młodą, nieokiełznaną scenę alternatywną. Wersja Robocza – punkowy debiut z 2024 roku, pełen humoru, autoironii i brudnych brzmień. Zespół tworzy trio, które gra jak czuje, z gitarą kupioną „żeby nie było smutno” i rytmem, który zna tylko perkusista. Thurn – trójka grunge’owych wyjadaczy inspirowanych klasyką lat 90., takich jak Nirvana czy Alice in Chains. Surowe riffy i ciężki klimat. Prico – zespół o nazwie przypominającej orkiestrę weselną, ale muzycznie mocno osadzony w rockowo-punkowej rzeczywistości. Charakterystyczne teksty i charyzmatyczny wokal Kamila Czecha. Mechaniczna Ĉurva – psychedelic shock punk, który balansuje między absurdem, psychodelią i opowieścią o duchu psa. Ich występy to doświadczenie bliższe snu niż koncertu.

Białystok Music Club: Gods Tower i goście – metalowy mit i muzyka fantasy

W Białystok Music Club niedziela będzie należeć do Gods Tower – legendy białoruskiego doom metalu. Zespół, który od ponad 30 lat nieprzerwanie tworzy potężne, mroczne kompozycje, powraca z pełną siłą, wspierany przez dwa zespoły o równie wyrazistych stylach. Gods Tower to pionierzy sceny metalowej Białorusi, których brzmienie przywodzi na myśl pogańską apokalipsę. Ich koncert to nie tylko muzyka, to rytuał. Wso_CRAZY – sailor punk z dużą dozą ironii i atmosferą pirackiej tawerny. Ich muzyka to mieszanka brudu, humoru i ciężaru. Rodvaloth – fantasy metal z klimatem epickich bitew i średniowiecznych krajobrazów. Zespół, który zamienia każdą piosenkę w muzyczną opowieść. (hp)