Weekendowy rozkład jazdy 31 maja – 1 czerwca

30 maja, 2025

Zbliża się wyjątkowy czas pełen radości, muzyki i rodzinnych spotkań – Dzień Dziecka! W całym regionie przygotowano mnóstwo atrakcji, które ucieszą zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. W programie znalazły się kolorowe koncerty, pełne humoru spektakle teatralne oraz różnorodne wydarzenia specjalne – od warsztatów artystycznych, przez filmowe maratony, aż po kosmiczne przygody i rodzinne pikniki. Każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku i zainteresowań. Sprawdźcie, co warto zaplanować na nadchodzące dni!

KONCERTY

Elektrum Up to Date 2025 – 31 maja, Aula Wydziału Filologicznego UwB oraz Tor Wyścigowy Uniwerstal

Festiwal otwierający sezon letnich wydarzeń muzycznych powraca z edycją pełną niespodzianek. Centralny Salon Ambientu w Auli Filologii UwB zaoferuje występy Martyny Basty, Sarah Davachi oraz Błażeja Malinowskiego & Cosmodernism. Tego samego wieczoru na Torze Wyścigowym Uniwerstal czeka nas Noc Klubowa z kilkunastoma DJ-ami z Polski i świata, w tym SHXCXCHCXSH, Batu, Varg2™ czy Rrose b2b Polygonia.

Quiet Sirens i Seasonal – 31 maja, Klub Muzyczny Sześcian

Quiet Sirens prezentują nowy album „The Story of No Reverse”, który zdobył uznanie mediów i słuchaczy na całym świecie. Ich muzyka, z pogranicza rocka, bluesa i jazzu, to emocjonalna opowieść oparta na metaforach i charyzmatycznym wokalu Andy’ego Gracefalla. Na supporcie zagra Seasonal.

Atmoravi – 31 maja, Białystok Music Club

Akustyczny koncert białoruskiego artysty, którego poruszające teksty i kameralne brzmienie balansują między rockiem, indie i popem. Znany z refleksyjnych tekstów i oryginalnej formy muzycznej, Atmoravi zabierze słuchaczy w emocjonalną podróż.

Musical „Podróż za jeden uśmiech” – 31 maja i 1 czerwca, Nie Teatr

Musical inspirowany kultową powieścią Adama Bahdaja to propozycja dla całych rodzin. Pełen humoru i wzruszeń spektakl wykonany przez Białostocką Akademię Musicalową to idealna propozycja na świętowanie Dnia Dziecka.

IX Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus” – 31 maja, Aula Magna Pałacu Branickich

W konkursie wezmą udział chóry z Polski, Estonii i Czech. Czternaście występów oceni międzynarodowe jury złożone z autorytetów w dziedzinie chóralistyki. To wydarzenie łączy sztukę wokalną z majestatyczną przestrzenią pałacu.

„Przestrzeń którą nam dano” – 1 czerwca, MotoPub

Wieczór dla fanów muzyki alternatywnej i undergroundowej. Na scenie pojawią się Wersja Robocza (punk), THURN (grunge), PRICO (rock/punk) oraz Mechaniczna Ĉurva (psychedelic shock punk). Klimat nieprzewidywalny, energia surowa – idealna propozycja na Dzień Dziecka dla dorosłych.

Gods Tower – 1 czerwca, Białystok Music Club

Pionierzy białoruskiego doom metalu wracają do Białegostoku. Gods Tower to ponad 30 lat historii, mistyczny klimat i potężne brzmienie. Na supporcie zagrają Rodvaloth z fantasy metalem oraz piracki Wso_CRAZY z sailor punkiem pełnym rumu i gitarowej wściekłości.

SPEKTAKLE

Posprzątane – 31 maja i 1 czerwca, Teatr Dramatyczny (Uniwersyteckie Centrum Kultury)

Współczesna, zabawna i wzruszająca sztuka Sary Ruhl o relacjach, samotności i potrzebie porządku w życiu. Akcja toczy się nad brzegiem oceanu w Connecticut.

Cicho… sza… – 1 czerwca, Teatr Dramatyczny (Sala Teatralna VII LO)

Spektakl muzyczny inspirowany podlaskimi legendami, stworzony z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu. Pełen dźwięków, szumów i szeptów, opowiada o magicznej wyprawie trzech sióstr.

Palko – 31 maja i 1 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Historia chłopca o bujnej wyobraźni, który mimo nieporadności szuka przyjaźni. Ciepłe i pouczające przedstawienie uczące tolerancji i akceptacji.

Karmelek – 31 maja i 1 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Opowieść o małym piesku szukającym swojego miejsca i roli w świecie. Pełna humoru, muzyki i interakcji historia o wartościach niematerialnych.

Casanova – 31 maja i 1 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Biograficzno-przygodowa opowieść o Giacomo Casanovie – inteligentnym i charyzmatycznym outsiderze. Spektakl o wolności, erotyzmie i życiowej beztrosce.

Magiczny pokaz iluzji Mariusza Czajki – 1 czerwca, Nie Teatr

Interaktywne widowisko pełne magii i humoru dla dzieci i dorosłych. Pokaz iluzji z niespodziankami i udziałem publiczności.

Wierszalin. Reportaż o końcu świata – 31 maja, Teatr Wierszalin

Spektakl oparty na relacjach świadków z lat 30. XX wieku o sekcie proroka Ilii. Przejmująca historia o wierze, fanatyzmie i upadku utopii.

Wielka Gala PIKtoGRAmów – 31 maja, Białostocki Ośrodek Kultury

Finał wojewódzkiego przeglądu amatorskiej twórczości teatralnej, recytatorskiej i muzycznej. Występy najlepszych uczestników z całego regionu, wstęp wolny.

Karolcia i sekret Leśnej Doliny – 1 czerwca, Kino Ton

Familijny spektakl muzyczny z elementami interaktywnymi. Karolcia wyrusza w nową przygodę do tajemniczej Leśnej Doliny pełnej postaci z legend i przyrody.

INNE WYDARZENIA

Książęta nieba – 1 czerwca, Muzeum Ikon w Supraślu

Zajęcia poświęcone siedmiu archaniołom, nazywanym „książętami nieba”. Dzieci zapoznają się z ikonograficznymi przedstawieniami archaniołów i wykonają własne wizerunki jednego z nich. Spotkanie to podróż przez symbolikę i duchowość Wschodu.

Każde stworzenie ma młodsze pokolenie – 1 czerwca, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Warsztaty przyrodnicze o młodych zwierzętach i ich zwyczajach. Na podstawie zdjęć Wiktora Wołkowa dzieci poznają świat zwierzęcych maluchów i ich opiekunów. W części plastycznej uczestnicy stworzą prace inspirowane poznanymi zwierzętami.

Felek i Tola ratują las – 1 czerwca, Kino Forum

Pokaz filmu dla dzieci i warsztaty plastyczne inspirowane leśnymi przygodami sympatycznych bohaterów – rudego lisa i zajęczycy. Dzieci stworzą własne uszy z filcu i poczują się jak postacie z bajki.

Maraton Ghibli: Podniebna Poczta Kiki – 1 czerwca, Kino Forum

Pokaz filmu Hayao Miyazakiego o młodej czarownicy, która opuszcza dom, by odnaleźć siebie w nowym mieście. Magiczna opowieść o dorastaniu, niezależności i odwadze – idealna na rodzinny seans.

Maraton Ghibli: Szopy w natarciu – 1 czerwca, Kino Forum

Animowana ekoprzypowieść o tanukach walczących z urbanizacją, z humorem i mitologiczną wyobraźnią. Film Isao Takahaty bawi i skłania do refleksji nad przyrodą i miejscem zwierząt w naszym świecie.

Nightskating Białystok – 1 czerwca, Plac im. Józefa Piłsudskiego

Rolkarze duzi i mali wyruszają na przejazd ulicami miasta – najpierw 6 km dla początkujących, potem 15 km dla zaawansowanych. Wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią sport, ruch i miejską przygodę.

Spacer z tkacką tradycją i zespołem Narwianie – 1 czerwca, Podlaski Instytut Kultury

Mistrzynie tkactwa pokażą swoje rzemiosło w czterech punktach miasta – od przędzenia wełny po tkanie na krosnach. Spacerowi towarzyszy muzyka zespołu Narwianie, tworząc niepowtarzalną, ludową atmosferę.

Kosmiczny Dzień Dziecka – 31 maja, Galeria Jurowiecka

Dzieci wyruszą w podróż po Kosmosie – odwiedzą mobilne planetarium, zbudują rakiety, przejdą test astronauty i przejadą się łazikiem po Księżycu w VR. Widowiskowe eksperymenty pokażą jak tworzy się kometa.

Dzień Dziecka na Andersa – 31 maja, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Rodzinna impreza z dmuchańcami, zwierzętami, piniatą, lodami i warsztatami. Kreatywny Wasilków zadba o konkursy i zajęcia dla najmłodszych.

Spotkanie z Piotrem Mikuskiem MavYT – 31 maja, Atrium Biała

Popularny influencer spotka się z fanami, rozdając autografy i robiąc wspólne zdjęcia. Dodatkowo dzieci wezmą udział w bezpłatnych warsztatach kodowania prowadzonych przez IT Club Academy.

Magiczny Dzień Dziecka – 31 maja, CH Auchan Produkcyjna

Iluzjonista Bartini zaprezentuje aż 6 pokazów magii. Dzieci wezmą udział w warsztatach z iluzji, tworząc własne magiczne triki, a także w baloniadzie – zabawie z tworzeniem postaci z balonów.

Dzień Dziecka z Majsterkowem – 31 maja, Castorama

Bezpłatne warsztaty dla dzieci i ich opiekunów. Wspólne majsterkowanie z materiałów z drugiego obiegu to okazja do rozwijania kreatywności i ekologicznego myślenia.

Dzień Dziecka na Chorten Arenie – 1 czerwca

Duża impreza plenerowa z pianą, bańkami, VR, występami i festiwalem piłkarskim. Dzieci czeka mnóstwo ruchu, zabawy i atrakcji.

Piknik z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca, Galeria im. Sleńdzińskich

Rzeźbiarski piknik w ogrodzie Galerii, z muzyką na żywo i zajęciami plastycznymi. Szymi Ogień zapewni oprawę muzyczną w stylu soundsystemowym.

Mikołaj Hajduk i jego spuścizna – 31 maja, Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie

Spotkanie wspomnieniowe o zasłużonym działaczu i pisarzu białoruskiego pochodzenia. Goście opowiedzą o jego twórczości i działalności, a wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne.

Dźwięki Sztetla / Festiwal Muzyki Żydowskiej im. Rywki Tiktiner – 1 czerwca, Muzeum w Tykocinie

Kameralne koncerty w zabytkowej synagodze, pełne emocji i muzycznego dialogu. Artyści zaprezentują żydowską muzykę w nowoczesnych aranżacjach, tworząc intymną i duchową atmosferę. (hp)