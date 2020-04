zostańwdomu. BTL ma kolejne propozycje na weekend

Kwiecień 3, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przed nami kolejny weekend na kwarantannie w domu, kolejny kiedy będzie można obejrzeć sztuki Białostockiego Teatru Lalek. Oczywiście w internecie.

BTL pokaże w sieci dwa przedstawienia. Będzie to „Palko” w reżyserii Katy Csato i „Historia Księcia H.” w reżyserii Jacka Malla. Pierwsza propozycja teatru adresowana jest do najmłodszych widzów. To kameralne, uczące tolerancji oraz akceptacji przedstawienie. Głównym bohaterem sztuki jest chłopiec ciekawy świata, który odkrywa go jeżdżąc na swojej ulubionej hulajnodze. Ma bogatą wyobraźnię, którą rozwija czytając mnóstwo książek. Jest bardzo podobny do swoich rówieśników – wesoły, pomocny, koleżeński – z jedną różnicą. Jest odrobinkę nieporadny… Czy mimo tego uda mu się odnaleźć prawdziwą przyjaźń? By się o tym przekonać – wystarczy obejrzeć „Palko”.

Natomiast „Historia Księcia H.” adresowana jest do młodzieży i dorosłych. Spektakl to próba podejrzenia przez dziurkę od klucza aktora, w jego garderobie, w intymnym procesie twórczym, podczas przygotowań do roli Horacego w przedstawieniu Hamlet. Przedstawienie w formie monodramu w luźny sposób wykorzystuje elementy dramatu Szekspira, tworząc oniryczną impresję o historii księcia H.

Obie sztuki będzie można zobaczyć zarówno w sobotę (04.04), jak i w niedzielę (05.04). Godziny pokazów się nie zmieniają, dalej będą to 11.00 i 18.00. Link do spektaklu zostanie udostępniony tutaj. (mt/mc)