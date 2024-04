Tancerze zaprezentują swoje umiejętności podczas Street Noise

25 kwietnia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Będzie to prawdziwe święto tańca. W Białymstoku odbędzie się impreza Street Noise, w trakcie którego ponad 500 tancerzy z kraju i zagranicy zaprezentuje się w tańcu ulicznym.

– Szykujemy przede wszystkim dużą dawkę fantastycznego tańca – mówi Marta Wójcik, pomysłodawczyni i organizatorka Street Noise. – Topowe postacie, tancerze sceny street dance w Polsce zjadą się do Białegostoku. Jesteśmy dumni, bo w tym momencie jest to największy event taneczny organizowany na całym Podlasiu. Taniec uliczny to jest taki najbardziej wolny styl taneczny. W hip-hopie ruch jest taki stylowy, każdy jest troszeczkę inny. Stawia się bardziej na indywidualność każdego tancerza.

Street Noise odbędzie się jutro i w sobotę w Klubie Gwint. Partnerem głównym wydarzenia jest Miasto Białystok. Imprezie patronuje Radio Akadera. (hk)

Z Martą Wójcik, organizatorką Street Noise, rozmawiała Hanna Kość: