„Uwolnij kreację” – wystawa malarstwa intuicyjnego

25 kwietnia, 2024

Mat. org. Mat. org.

„Uwolnij kreację” to wystawa malarstwa intuicyjnego, która powstała w wyniku warsztatów artystycznych.

W piątek (26.07) o 18:00 w foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się jej wernisaż.

– W czasie zajęć Vedic Art, poprzez różne ćwiczenia i narzędzia, rozwijamy i otwieramy się na naszą prawą półkulę odpowiedzialną za kreatywność i intuicję, łączymy się z naszym wewnętrznym ja – mówi Marta Konert, współorganizatorka wystawy. – W czasie warsztatów naturalnie powstał pomysł zorganizowania wystawy, czyli takiego podzielenia się, wyjścia ze swojej strefy komfortu i potrzeby podzielenia się naszymi obrazami, tym co w nas najlepsze.

Na wystawie będzie zaprezentowanych kilkanaście obrazów 13 artystów.

– Ja nazywam ich artystami ze względu na to, że malują, ale nie zawsze tak było. Są to ludzie, którzy zajmują się na co dzień różnymi rzeczami, ale znaleźli w malowaniu swoją pasję, odskoczni od życia codziennego. Obrazy mamy przeróżne, każdy na te obrazy przelał to co czuję. Proponuję, żeby też na siłę nie próbować ich interpretować, bo czasami wystarczy po prostu zanurzyć się w nich, trochę jak wejść w stan hipnotyczny – dodaje Emila Gałecka-Kościańska, współorganizatorka wystawy.

W trakcie wernisażu odbędzie się aukcja części prac, z której dochód będzie przeznaczony na rehabilitację Olka, podopiecznego Fundacji Rodziny Czarneckich. (hk)

Z Martą Konert i Emilią Gałecką-Kościańską, współorganizatorkami wystawy „Uwolnij kreację” rozmawiała Hanna Kość: