Zostań BOhaterem! To już ostatnie dni, by oddać swój głos w ramach BO 2022

Październik 14, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Tylko do piątku (15.10) do północy można oddawać głosy na projekty zakwalifikowane do białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Jak wynika z danych urzędu, elektroniczną kartę do głosowania wypełniło dotąd ponad 26,7 tys. osób. Niestety prawie 4 tys. z nich nie potwierdziło udziału w głosowaniu. A to jest niezbędne, by głos był ważny.

– Jeśli chodzi o kartę elektroniczną to najważniejsze jest, aby wybór projektów potwierdzić klikając w link, który przyjdzie na adres mailowy podany w karcie. To jest niezbędne, aby głos został policzony. Jeśli chodzi o kartę papierową do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Białegostoku. Nie jest wymagany adres zameldowania, także głosować mogą osoby, które przebywają w mieście, mieszkają, studenci – przypomina dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku Urszula Dmochowska.

W tym roku do wyboru jest 112 projektów – 38 ogólnomiejskich i 74 osiedlowe. Mieszkańcy mogą wybrać maksymalnie 4 inicjatywy. Do rozdysponowania jest 12 mln złotych.

– Dlaczego warto zagłosować? Wystarczy przypomnieć, że już wiele inwestycji doczekało się realizacji dzięki pieniądzom z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego i oczywiście głosom białostoczan. W naszym mieście, na naszych osiedlach, powstały nowe boiska, drogi, place zabaw, siłownie pod chmurką – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Głosować można tutaj. (mt)