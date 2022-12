Zostało jedzenie po świętach? Można podzielić się z potrzebującymi i przynieść do Jadłodzielni

Grudzień 27, 2022

Jadłodzielnia Białystok/ Fot. A. Topczewska Jadłodzielnia Białystok/ Fot. A. Topczewska

Po świętach warto podzielić się żywnością z potrzebującymi. By jedzenia nie marnować, można przynieść je do Jadłodzielni przy ul. Krakowskiej w Białymstoku.

Bardzo dużo osób korzysta z żywności, którą pozostawiają mieszkańcy w Jadłodzielni. – Teraz, w okresie poświątecznym można przynosić potrawy, które pozostały nam po świętach (rybę, bigos, śledzie, ciasto, słodycze). Zamiast wyrzucać, można podzielić się z potrzebującymi – zachęca do dzielenia się Monika Lewko, koordynator Jadłodzielni.

Tak też zrobiły białostoczanki, które we wtorek (27.12) spotkaliśmy w Jadłodzielni: – Warto pomagać – podkreślają zostawiając w lodówce paszteciki, śledzie, karpia, galaretkę drobiową, rybę faszerowaną, bigos, ciasta, wędzone mięso, chleb.

– Do tej pory, to co przygotowałam, rozdawałam rodzinie i koleżankom. A niedawno odkryłam, że nadmiar potraw mogę przynosić do Jadłodzielni. Zawsze za dużo robię, więc niech jedzą ci, którzy potrzebują – cieszy się starsza pani, która podzieliła się własnoręcznie przygotowanymi świątecznymi rarytasami.

Cały czas do Jadłodzielni można przynosić produkty zapakowane: cukier, oleje, konserwy, mąkę, warzywa, owoce, oprócz mięsa surowego. – To co znajduje się w lodówce rozchodzi się w mgnieniu oka – podkreśla Monika Lewko.

Białostocka Jadłodzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, a w sobotę od godz. 10:00 do 14:00. (at)

Do Jadłodzielni można przynieść:

żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do spożycia określonego na opakowaniu,

żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyła terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”,

produkty zapakowane fabrycznie,

produkty suche: kasze, ryże, makarony, mąki, cukry, ciastka, itd. (w tym również produkty suche, napoczęte starannie zapakowane),

zapakowane pieczywo i inne wyroby piekarnicze,

warzywa i owoce,

ryby w próżniowych „fabrycznych” opakowaniach z podaną datą – „najlepiej spożyć przed” lub „należy spożyć do”,

produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.,

sery, jogurty, twarogi oryginalnie zamknięte,

pasteryzowane przetwory typu dżemy, soki, sałatki z umieszczoną informacją o składzie i dacie ich wytworzenia.

Jadłodzielnia nie przyjmuje: