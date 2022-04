Został tydzień na złożenie wniosku o 500plus

Kwiecień 22, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń

Z końcem kwietnia upłynie termin składania wniosków o świadczenie 500 plus. Jeżeli rodzice czy opiekunowie złożą wniosek w wymaganym terminie, zagwarantują sobie ciągłość wypłaty.

– Do końca maja świadczenia z programu Rodzina 500 plus wypłacają jeszcze samorządy, potem nastąpi zmiana. Od czerwca to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował przelewy. Żeby otrzymać świadczenie na nowy, roczny okres wypłat to trzeba złożyć wniosek. Taki wniosek o 500 plus warto złożyć do Zakładu maksymalnie do końca kwietnia, gdyż wtedy zapewnimy sobie ciągłość wypłat, tzn. w maju otrzymamy ostatni przelew z gminy, a od czerwca już przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko elektronicznie, natomiast wypłaty realizujemy na rachunki bankowe – tłumaczy Katarzyna Krupicka, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Wnioski można przesłać za pomocą bankowości internetowej, portalu Empatia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS, jaki i przy złożeniu wniosku można otrzymać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do tej pory uprawnieni rodzice złożyli już na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r., który potrwa do 31 maja 2023 r. – 3 mln wniosków dotyczących 4,7 mln dzieci w całym kraju, zaś w województwie podlaskim 85,5 tys. wniosków na 137,7 tys. dzieci. (mt)