„Żółta Kanapa” – rozpoczęła się druga edycja kampanii o zdrowiu psychicznym

7 września, 2025

Inauguracja kampanii Żółta Kanapa, fot. Hanna Kość

Białostoczanie zasiedli na „Żółtej Kanapie”. W niedzielę (07.09) w Ogrodzie Różanym w Parku Planty ruszyła druga edycja kampanii profilaktycznej pod hasłem „Żółta Kanapa”, organizowanej przez Białostocką Radę Kobiet. Inicjatywa ma na celu wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców i pokazuje, jak skutecznie radzić sobie ze stresem.

Kampanię wspierają lokalne instytucje, w tym m.in. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który prowadzi badanie populacyjne Białystok Plus sprawdzające zdrowie mieszkańców. A wyniki tych badań analizują naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku.

– Osoby w średnim wieku, a w szczególności kobiety bardzo przejmują się zdrowiem swoich bliskich. Mężczyźni bardziej koncentrują się na aspektach geopolitycznych i ekonomicznych. Natomiast młodzi ludzie przede wszystkim martwią się pracą, ale też sytuacją własną ekonomiczną – mówi Łukasz Kiszkiel z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. – Ważne jest też, abyśmy zdali sobie sprawę, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale pewna równowaga w trzech dobrostanach: fizycznym, społecznym i psychicznym i o to należy zadbać holistycznie.

Podczas inauguracji drugiej edycji kampanii „Żółta Kanapa” białostoczanie wzięli udział m.in. w spotkaniach ze specjalistami w punktach profilaktycznych, mini-grze miejskiej, ćwiczeniach oddechowych oraz jodze. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do holistycznego podejścia do własnego dobrostanu. (hk)

Relacja Hanny Kość: