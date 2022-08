Znowu będzie można potańczyć w Ogrodach Branickich w Białymstoku

Sierpień 29, 2022

fot. Dawid Gromadzki/ UM Białystok

Tradycyjnie już na zakończenie wakacji w Białymstoku odbędzie się potańcówka miejska. W niedzielę, 4 września suchy staw w Ogrodzie Branickich znów zamieni się w parkiet. Do tańca przygrywać będzie zespół Live Orkiestra.

– O godz. 17:00 zapraszamy wszystkich do Ogrodów Pałacu Branickich na Potańcówkę Miejską. Zabrzmią przeboje z lat 70., 80., a także utwory współczesne. Myślę, że białostoczan nie zabraknie, tym bardziej, że pogoda ma być dobra. To fantastyczny sposób, by pożegnać lato tanecznym krokiem – zachęca wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.

Potańcówka potrwa do 22.00. Będzie można nie tylko potańczyć, ale także spróbować Chłodnika Podlaskiego. Potrawę przygotuje Mariusz Kisiel, uczestnik telewizyjnego programu kulinarnego MasterChef.

– Wszystko będzie działo się wokół lokalnych produktów: pomidorów, papryki, ogórka. Nie zabraknie też serów korycińskich – mówi Mariusz Kisiel.

W przyrządzanie chłodnika zostaną zaangażowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Potańcówki organizowane przez magistrat cieszą się zawsze ogromną popularnością wśród mieszkańców. Poprzednia taka impreza odbyła się podczas czerwcowych Dni Miasta. (mt)