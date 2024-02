Znów można przynosić i zabierać żywność w Jadłodzielni w Białymstoku

5 lutego, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Po ponad miesięcznej przerwie ponownie działa Jadłodzielnia w Białymstoku. Do końca roku prowadzić ją będzie Fundacja Spe Salvi, która robi o od początku jej funkcjonowania w mieście, czyli od 2018 roku.

W czasie przerwy, gdy trwał konkurs na prowadzenie Jadłodzielni, zrobiono tam niewielki remont.

– Jadłodzielnia teraz wygląda znacznie ładniej, jest czyściej, więc jest taka przyjemniejsza dla osób przychodzących – mówi Monika Lewko, koordynatorka Jadłodzielni. – W niedługim czasie będzie też zamontowany monitoring. W środku stoi lodówka i są dwie szafki, to się nie zmieniło, więc ona funkcjonuje bardzo podobnie.

Z Jadłodzielni może korzystać każda osoba potrzebująca, bez względu na sytuację i dochód, nie jest też prowadzony żaden rejestr osób. Przynosić żywność też może każdy. kto chce się nią podzielić.

– Możemy przynosić mąkę, cukier, jakieś słodycze, makarony (one mogą być też napoczęte, tylko należy je ładnie spakować w jakieś opakowanie) i można też oczywiście przynosić warzywa, owoce, jakieś napoje. Jak najbardziej do tego zachęcamy. Oczywiście też restauracje mogą do nas dzwonić i mogą też przekazywać nam żywność. Zachęcamy też sklepy do przyłączania się i przekazywanie nam produktów z kończącym się terminem ważności – dodaje Monika Lewko.

Względem poprzedniego roku zmieniły się godziny otwarcia. Teraz Jadłodzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, a w soboty od 10:00 do 14:00. Mieści się niezmienni przy ul. Krakowskiej 1. Na prowadzenie Jadłodzielni Miasto Białystok przeznaczono 50 tysięcy złotych. (hk)