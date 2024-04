Znamy wyniki IX edycji konkursu „Matematyka stosowana”

12 kwietnia, 2024

Zwycięzcy I Miejsca fot. Michał Gudewicz

Konkurs „Matematyka stosowana” na Politechnice Białostockiej to wyjątkowe wydarzenie, które daje szansę na zdobycie miejsca na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych tejże uczelni.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności praktycznego stosowania matematyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. To nie tylko okazja do bliższego poznania kadry naukowej i laboratoriów Politechniki Białostockiej, ale także możliwość samodzielnego przeprowadzenia przygotowanych eksperymentów. Przede wszystkim jednak, jest to szansa na sprawdzenie własnych umiejętności zastosowania matematyki w praktyce.

Laureaci IX edycji konkursu „Matematyka stosowana” to:

Miejsce I (63,70 pkt)

– Marta Kołodziejska (II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce)

– Kacper Gołębiewski (III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce)

Miejsce II (62,80 pkt)

– Paweł Buczyński (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku)

– Maciej Niedźwiedź (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku)

Miejsce III (59,80 pkt)

– Damian Amonowicz (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku)

– Wojciech Dunaj (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku)

Wyróżnienia:

59,30 pkt

– Jakub Zajczyk (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku)

– Maksymilian Maciejek (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku) 58,50 pkt – Aleksandra Samocik (II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku) – Filip Ołdakowski (II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku) 57,15 pkt – Karolina Wilczewska (I Liceum Ogólnokształcące w Ełku) – Piotr Witkowski (I Liceum Ogólnokształcące w Ełku) 56,50 pkt – Robert Wojtkowiak (Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie) – Mateusz Roszak (Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie) 56,20 pkt – Hubert Klimowicz (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku) – Adam Maciejczuk (Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (mg)

Relację przygotował Michał Gudewicz: