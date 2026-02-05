Znamy laureatów konkursu „Galeria Przyszłości”. Studenci architektury zaprojektowali futurystyczne centra handlowe Białegostoku!

5 lutego, 2026

fot. Paweł Cybulski

Poznaliśmy laureatów konkursu architektonicznego „Galeria Przyszłości”, w którym udział wzięli studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Młodzi architekci zmierzyli się z wyzwaniem zaprojektowania nowoczesnych, wielofunkcyjnych centrów handlowych, wpisanych w przestrzeń Białegostoku i odpowiadających na współczesne potrzeby mieszkańców.

Laureaci konkursu „Galeria Przyszłości”

Jury konkursu przyznało pierwszą nagrodę Aleksandrze Wawreniuk i Karolinie Środzie. Ich projekt został najwyżej oceniony za spójność koncepcji, nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz umiejętne połączenie funkcji użytkowych z estetyką.

– Galeria przede wszystkim kojarzy nam się z funkcją handlową, a my chciałyśmy rozbudować tę funkcję, poszerzyć ją o inne dziedziny, żeby stała się taką przestrzenią do przebywania, a nie tylko miejscem, gdzie ludzie przychodzą na zakupy i też chciałyśmy, aby to miało takiego ducha miasta 15-minutowego – mówi Karolina Środa.

Drugie miejsce zajęli Julia Michałowska, Tomasz Łaszczyk oraz Ewa Niewiarowska, natomiast trzecia nagroda trafiła do Mai Orlickiej i Michała Gałeckiego. W konkursie udział wzięło łącznie 21 zespołów studenckich, a łącznie zostało wyróżnionych 14 prac.

Wystawa projektów w Alfa Centrum

Efekty pracy studentów można oglądać w formie plansz oraz makiet w galerii Alfa Centrum przy ulicy Świętojańskiej w Białymstoku. Prezentowane projekty pozwalają zobaczyć, jak młodzi architekci wyobrażają sobie przyszłość galerii handlowych oraz ich rolę w strukturze miasta. Ekspozycja będzie dostępna dla odwiedzających do 26 lutego.

Nagrody i szansa na rozwój zawodowy

Nagrodą za pierwsze miejsce jest bon zakupowy o wartości 2 tysięcy złotych oraz staż w Dziale Projektowym firmy JSPS. To dla laureatek nie tylko forma wyróżnienia, ale także realna możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i dalszego rozwoju zawodowego pod okiem specjalistów z branży architektonicznej.

(pc)