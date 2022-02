Znamy już pierwszych artystów UP TO DATE FESTIVAL 2022!

Luty 9, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Organizatorzy Up To Date Festival ogłosili pierwszą część tegorocznego line-upu. Już wiemy, że w pierwszy weekend września w Białymstoku usłyszymy kilka premier. A to dopiero początek.

Wśród zaprezentowanych dziś artystów znaleźli się:

Anna Borsuk b2b Daisy Cutter

Daisy cutter – muzyczną drogę zaczynała jako klasyczna pianistka, a ze sceną elektroniczną związała się, organizując imprezy na skłotach oraz w przeróżnych instytucjach kultury. W swoich setach łączy techno, house i electro z hipnotycznym transem, nie unikając oldschoolowego brzmienia i połamanych rytmów. Występowała w najważniejszych klubach w Polsce obok artystów i artystek takich jak Ben UFO, Sharif Laffrey, Hector Oaks, VTSS, Ossia, Oposition, Dr. Rubinstein. Anna Borsuk – pochodząca z Kijowa, a mieszkająca w Warszawie DJ-ka związana z kolektywem Sojuz. Jej sety to wybuchowa mieszanka stylów i barw. Odważnie przekracza ramy gatunkowe, czego efektem są pełne energii muzyczne historie.

Kijowsko-warszawski duet młodych DJ-ek związanych ze stołeczną sceną podczas Up To Date Festivalu zaprezentuje premierowy, energiczny set back to back.

SC: https://soundcloud.com/ddaisycutter

SC: https://soundcloud.com/annaborsuk

Claudio PRC ambient AV

Claudio PRC jest włoskim specjalistą od deep techno, który czerpie inspiracje z szeroko pojmowanej „muzyki awangardowej” i ambientowej. Od 2006 roku działa jako DJ i producent. Wydawał swoje płyty głównie w Prologue Music, Semantica Records oraz The Gods Planet, której jest współzałożycielem. Od 2018 roku Claudio jest DJ-em rezydentem w jednym z najbardziej cenionych klubów w Pradze – Ankali. W 2020 założył nową platformę poświęconą sztuce i dźwiękowym eksploracjom – 012.

Podczas Up To Date Festivalu będziemy świadkami premierowego, pierwszego występu live ojca chrzestnego włoskiego, hipnotycznego brzmienia techno. Artysta po raz pierwszy zaprezentuje się w ambientowej odsłonie, z wizualizacjami przygotowanymi specjalnie z myślą o tym koncercie.

SC: https://soundcloud.com/claudioprc

Cyan85

Rozpoczął swoją karierę didżejską tuż przed wybuchem pandemii COVID-19. Jest świeżo upieczonym debiutantem ze wschodnich Niemiec, który zwrócił na siebie uwagę dzięki występom w berlińskim Cump Voitax. Selekcja muzyczna spod szyldu Cyan85 opiera się na energetycznym stylu electro z Detroit, jednocześnie zawierając mieszankę takich gatunków, jak Miami bass, booty house, acid czy b-boy breaks. Podczas występu na białostockim festiwalu usłyszycie przedstawiciela młodej, niemieckiej fali producentów electro dowożącego muzykę tak rasową, jakby wychował się w Detroit w latach dziewięćdziesiątych.

SC: https://soundcloud.com/cyan85

Cyrk LIVE

CYRK to duet koncertowo-studyjny zrodzony z wizji dwóch berlińskich producentów, Samy’ego Goossensa i Pascala Hetzela. W swoich live actach serwują – inspirowaną Detroit – mieszankę techno, acid i electro, a także dzielą się swoją nieskrywaną miłością do italo disco. We wrześniu 2021 roku wydali swój debiutancki album pt. „Escaping Earth” wydany w ramach Childhood Rec..

SC: https://soundcloud.com/cyrkmusic

Dirk Serries

Jest kuratorem wytwórni A New Wave Of Jazz, a także uznanym artystą dźwiękowym. Ten belgijski twórca od ponad 30 lat eksperymentuje z muzyką z pogranicza awangardy, industrialu, eksperymentu i ambientu. Swoje dzieła – w latach 1984-2007 – publikował pod pseudonimem vidnaObmana. Późniejsze projekty, takie jak Fear Falls Burning i jego seria Microphonics, sprawiły, że współpracował z takimi postaciami sceny jak Steven Wilson, Justin K. Broadrick, Cult Of Luna czy Steve Roach. W październiku 2013 roku Dirk Serries ponownie uruchomił swoje klasyczne, ambientowe brzmienie Vidna Obmana z połowy lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych. W przeciwieństwie do jego oryginalnej muzyki opartej głównie na syntezatorach, ta ambientowa muzyka jest zbudowana z brzmień gitary elektrycznej. Muzyka tworzona przez DS wypływa dźwiękowej czystości, rozmycia harmonii i organicznych faktur, które spowalniają czas do fazy transcendencji. Ten koncert to powrót legendy ambientu do Białegostoku. Vidna Obmana, Microphonics, Fear Falls Burning, YODOK III – nieważne w jak wielu projektach bierze udział, w każdym tworzy ponadczasową muzykę. I robi to nieprzerwanie od wczesnych lat osiemdziesiątych.

S.C: https://soundcloud.com/thetriptych

DJ Hype

Od samego początku był DJ-em jednej z londyńskich pirackich stacji Fantasy FM i cieszył się szacunkiem oraz popularnością w międzynarodowym środowisku DJ-skim. Jest również jedną z głównych postaci londyńskiej stacji radiowej Kiss 100, a także uczestnikiem serii kompilacji Suburban Base – ‚Drum and Bass Selection’. Jako orędownik parkietowej czystości jungle, DJ Hype konsekwentnie występował przeciwko podziałowi jungle na sztuczne, jego zdaniem, sceny pod koniec lat 90. Nigdy nie stracił kontaktu ze swoimi breakbeatowymi korzeniami, a w 1994 roku założył własną wytwórnię Ganja – wtedy zaczął na poważnie skupiać się na post-rave’owych możliwościach samplowanych breaków. Szczyt jego popularności nastąpił wraz z wydaniem pierwszego LP w 1996 roku pt. „Still Smokin”, czyli kompilacji wydanej wspólnie przez Ganję i wytwórnię Frontline należącą do Cohorta Pascala. Album stał się jedną z najlepiej sprzedających się niezależnych kompilacji jungle.

Jerome Hill b2b Sunil Sharpe

Jerome Hill to niekwestionowany aktywista kultury na rzecz muzyki techno na całym świecie. Od prowadzenia pięciu niezwykłych i uwielbianych wytwórni płytowych – DON’T, Super Rhythm Trax, Bleeper, Hornsey Hardcore i Fat Hop – po dziesięciolecia spędzone na zarządzaniu sklepami płytowymi i graniu nielegalnych rave w Londynie. Jerome Hill to życie poświęcone muzyce. Technicznie jeden z najlepszych DJ-ów i jeden z niewielu, który z powodzeniem zintegrował scratching i turntablism z techno i rave – obok jego hip-hopowych, funkowych i soulowych setów – priorytetem Hilla jest zawsze atmosfera i klimat na parkiecie. Sunil Sharpe jest jednym z najbardziej znanych i lubianych DJ-ów techno w Europie. Zdobył godną pozazdroszczenia reputację jako DJ na początku lat 2000. Prezentował swoją muzyczną selekcję w całej Europie, m.in. w takich klubach, jak Berghain, Tresor, Fabric, Concrete, Sub Club, a także podczas Glastonbury Festival i wielu innych. W Białymstoku usłyszycie duet herosów znanych z niesamowicie dynamicznych setów UK techno. Zaklinacze gramofonów znani z nietuzinkowego, niespotkanego stylu grania, którzy pomimo wieloletniej znajomości po raz pierwszy spotkają się ramię w ramię we wspólnym występie podczas Up To Date Festival.

SC: https://soundcloud.com/jeromehill

SC: https://soundcloud.com/sunilsharpe

Kevin Murf

warszawski producent, radiowiec i DJ balansujący pomiędzy szorstkimi eksperymentami a leftfield techno i house. W swoich produkcjach tworzy pełne detalu audio-pejzaże o metaliczno-syntetycznym brzmieniu i połamanej rytmice. Związany z paryskim labelem Grid Records.

SC: https://soundcloud.com/come-in-3

Marta Forsberg live

Szwedzko-polska kompozytorka, artystka dźwiękowa i muzyk działająca na polu sztuki instalacji oraz muzyki elektronicznej. Wydała albumy dla Warm Winters Ltd, SUPERPANG, Thanatosis, Havtorn Records i Holy Geometry oraz współtworzyła wydawnictwa dla XKatedral, Hyperdelia i Fylkingen. Jej utwory były wykonywane na festiwalach i koncertach w Szwecji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Danii, Anglii, Chinach, Malezji, Tajlandii i Polsce.

SC: https://soundcloud.com/marta-lennartsdotter

No Moon

Pochodzący z Yorku, a obecnie mieszkający w Berlinie po długim pobycie w Manchesterze. Nieprzerwanie aktywny na polu wydawniczym ujawnia się w takich wytwórniach, jak choćby Craigie Knowes, X-Kalay czy w sublabelu Lobster Theremin – Mörk. Fantastyczne wydania pt. „Where Do We Go From Here?” oraz „Infinite Dreamz” zagłębiają się w sferze breaków, garage, a nade wszystko w electro. Czego zatem możemy się spodziewać po występie No Moon? Detroit-electro? Tak. Post-jungle? Tak. Rave z amen breakiem? Tak. Przepięknego ambientu? Tak. Wydawnictw pochodzących z najlepszych labeli? Tak. Występów na dwóch scenach festiwalu UTDF? Tak.

SC: https://soundcloud.com/nomoontrax

Rafael Anton Irisarri live

Amerykański multiinstrumentalista – Rafael Anton Irisarri – jest jednym z czołowych współczesnych kompozytorów ambientowych, tworzących oceaniczne symfonie przy użyciu pętli taśmowych, gitary elektrycznej i ogromnych ilości przesterowanego dźwięku. Z biegiem lat ujawnił swoją obecność w sferze ambientu, drone i muzyki elektronicznej. Czy to poprzez albumy Irisarriego, czy też jego zasługi w dziedzinie inżynierii dźwięku dla niezliczonych artystów i wytwórni, konsekwentne oddanie Irisarriego swojemu rzemiosłu nigdy nie schodzi z pierwszego planu. Jego album dla Dais pt. „Peripeteia” (nagła zmiana okoliczności) obejmuje dalekie brzegi dark ambientowego terenu – wyciągając fragmenty z kurzu, gruzu, nagrań terenowych i rozciągniętych sonicznych kapsuł czasu, tworząc ścieżkę dźwiękową do tego dziwnego, pełnego nagłych zmian 2020 roku. Podczas Up To Date Festival zaprezentuje ponownie swoje niezwykłe rzemiosło i wizjonerstwo. Czym zaskoczy nas tym razem?

SC: https://soundcloud.com/irisarri

Resina pres. Speechless

Karolina Rec, czyli Resina, podpisała na początku 2016 roku kontrakt płytowy z legendarną brytyjską wytwórnią FatCat Records, a dokładnie z jej „post-klasycznym” oddziałem – 130701. Pierwszy album Resiny ukazał się we wrześniu 2016 i jest owocem eksperymentów łączących wiolonczele z prostymi narzędziami elektronicznymi. Resina wielokrotnie udowodniła, że potrafi wykorzystać te same narzędzia podczas występów na żywo w tak kreatywny sposób, że stało się to jej wizytówką. Mimo minimalistycznej formy, niezwykle sugestywnie buduje napięcie i hipnotyczna, wciągająca dramaturgie – oszczędność i sposób kształtowania narracji w tym wypadku przekładają się na intensywność oddziaływania na słuchaczy.

BC.: https://bit.ly/3B3L4rU

Wraz z I ogłoszeniem artystów UTDF 2022 do sprzedaży trafiają bilety na poszczególne festiwalowe wydarzenia: dwudniowy Karnet Stadion, Koncert Zamknięcia, Centralny Salon Ambientu i festiwalowe aftery w klubie FOMO.

Up To Date Festival odbywa się w Białymstoku, w samym sercu północno-wschodniej Polski. Każdego roku, od ponad dekady UTDF odwiedza ponad 10 tys. gości, zaś wydarzenia festiwalowe mają swoje miejsce w tak różnorodnych przestrzeniach, jak Stadion Miejski w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska czy Pałac Branickich. Misją Up To Date Festivalu jest prezentacja przeróżnych gatunków muzyki elektronicznej i basowej, zaczynając od ambitnego rapu, przez muzykę techno, electro, na ambiencie i współczesnej klasyce kończąc. Większość aktywności festiwalowych rozgrywa się wokół trzech scen: Pozdro Techno, Centralny Salon Ambientu oraz Beats. Za każdą z nich stoi nasza autorska myśl i filozofia, które da się odczytać nie tylko z charakterystycznej scenografii czy aranżacji przestrzeni, ale przede wszystkim z samego doboru występujących na nich artystek i artystów. (mt)