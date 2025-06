Znaczne ilości narkotyków zabezpieczyli podlascy policjanci

12 czerwca, 2025

Źródło: Podlaska policja Źródło: Podlaska policja

Mężczyzna z zakazem prowadzenia pojazdów, z prawem jazdy innej osoby oraz pod wpływem amfetaminy został zatrzymany przez podlaskich policjantów na trasie S8. W aucie funkcjonariusze znaleźli też inne narkotyki.

Kierowca i pasażerka auta usłyszeli zarzuty udziału w obrocie środków odurzających znacznej ilości.

– Podczas przeszukiwania pojazdu funkcjonariusze znaleźli reklamówkę zawierającą krystaliczną substancję koloru białego, zielony susz roślinny oraz dwa zawiniątka z białym proszkiem. Po zbadaniu substancji testerami potwierdzono, że to amfetamina, marihuana oraz tak zwany kryształ. Łącznie zabezpieczono blisko 400 g klofedronu, ponad 3 g marihuany oraz ponad 11 g amfetaminy – mówi młodsza aspirant Marta Godlewska z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 23 tys. złotych. Dodatkowo w samochodzie mundurowi znaleźli przedmioty pochodzące z przestępstwa oraz broń czarnoprochową. Zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. (hk)