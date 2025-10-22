Home Wiadomości Zmieniające się potrzeby pracowników i rola sztucznej inteligencji w środowisku pracy – o tym mówiono na Dniu HR w Politechnice Białostockiej

22 października, 2025

Zmieniające się potrzeby pracowników i rola sztucznej inteligencji w środowisku pracy – o tym mówiono na Dniu HR w Politechnice Białostockiej

Dzień HR, fot. Hanna Kość
Zmieniające się potrzeby pracowników, strategiczna rola działów HR i wpływ sztucznej inteligencji na człowieka – to główne tematy czwartej edycji Dnia HR na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

 

W wykładach i prelekcjach ekspertów, wzięli udział menedżerowie i praktycy z podlaskich firm, którzy podkreślali, że oczekiwania pracowników dynamicznie się zmieniają.

– Ciągle ważne są wysokość wynagrodzenia, atmosfera w miejscu pracy, renoma pracodawcy, ale dzisiaj do tej listy coraz bardziej dopisujemy poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a także możliwość rozwoju zawodowego. W tym także i to jest tematem przewodnim naszej konferencji, możliwość wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi – mówi prof. Joanny Moczydłowskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono roli sztucznej inteligencji w środowisku pracy. Ekspert zarządzania Marek Adamski zaznacza, że technologia mocno wpływa na człowieka i wymaga od firm nowego podejścia. – To działy HR poprzez swoją mądrą politykę, rozumienie nieco szersze, bardziej kontekstowe, powinny oswajać i wypracowywać przestrzeń do koegzystencji człowieka i zaawansowanej technologii, w tym wypadku AI. Proszę sobie wyobrazić funkcjonowanie w jednym biurze człowieka i jednocześnie robota humanoidnego. To są zupełnie inne stany percepcji, zupełnie inne stany emocjonalne – tłumaczy Marek Adamski.

Dzień HR to cykliczne wydarzenie, które łączy naukę i praktykę biznesu, pokazując jak budować nowoczesne i świadome organizacje. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

