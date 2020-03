Zmiany w rekrutacji do białostockich przedszkoli. Wniosek będzie można wysłać mailowo

Marzec 15, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Rekrutacja do białostockich przedszkoli rozpocznie się zgodnie z planem w najbliższy poniedziałek (16.03), ale będą zmiany w sposobie składania dokumentów.

– Uwzględniając prośby mieszkańców i po dokonaniu sobotnio-niedzielnej analizy prawnej podjęliśmy decyzję o zmianie sposobu składania dokumentów w rekrutacji do przedszkoli w Białymstoku w związku z koronawirusem. Możliwe będzie wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.



Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów: wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki lub dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki.

– Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapi – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu będzie też można donieść później. Potwierdzenie złożenie dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila.

Rekrutacja potrwa do 25 marca. Miasto przygotowało prawie 11 tys. miejsc dla najmłodszych. (mt/mc)