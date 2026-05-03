Nowości muzyczne #19/2026

Gwiazdorska obsada w nowościach na początku maja! W tym tygodniu zaśpiewa nam Violet Grohl – najstarsza córka Dave’a, znany ze „Stranger Things” Finn Wolfhard oraz rozchwytywany międzynarodowo polski duet The Bullseyes. Płytą tygodnia jest nowy album The Claypool Lennon Delirium, czyli wspólnego projektu znanego z Primusa Lesa Claypoola i Seana Lennona.
Violet Grohl – Cool Buzz
Córka Dave’a Grohla – znanego z Nirvany i Foo Fighters – zaczyna budować własną muzyczną drogę. Choć w kwietniu skończyła dopiero 20 lat, ma już za sobą solidne doświadczenie zarówno na scenie, jak i w studiu. Jej muzyczny rozwój w dużej mierze wspierał ojciec. Violet Grohl wielokrotnie występowała z nim publicznie, wykonując m.in. utwory Nirvany. Śpiewała także w chórkach Foo Fighters i brała udział w nagraniach zespołu. Teraz zapowiada swój debiutancki album „Be Sweet To Me”, który ukaże się 29 maja 2026 r.
„Cool Buzz” wytyka w ironiczny sposób moralne sprzeczności u punkowych chłopaków, którzy głoszą progresywne poglądy, a jednocześnie w swoich środowiskach muzycznych nie dają kobietom szansy – mówi o swojej najnowszej piosence artystka.
Dlaczego tracimy z oczu to co mamy pod nosem, szukamy czegoś lepszego i zawsze czujemy, że coś nas omija?
Po siedmiu latach milczenia powraca The Claypool Lennon Delirium, czyli wspólny projekt Lesa Claypoola, jednego z najbardziej charakterystycznych basistów naszych czasów, oraz Seana Lennona – syna Johna i Yoko Ono.
Ich nowa płyta zatytułowana „The Great Parrot‑Ox and the Golden Egg of Empathy” porusza temat moralności, sztucznej inteligencji oraz niebezpiecznej równi pochyłej prowadzącej do optymalizacji pozbawionej empatii.
Album ukazał się 1 maja 2026 roku i składa się z czternastu utworów tworzących spójną, psychodeliczno‑progresywną opowieść o świecie Cliptopii – miejscu, w którym sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę, przekształcając wszystko w papierowe spinacze. To koncept-album pełen alegorii, humoru i futurystycznych lęków, a jednocześnie bogaty w instrumentalne eksperymenty, charakterystyczne basowe linie Claypoola i melodyjne, często zaskakujące partie gitarowe Lennona.
Płyta łączy muzykę z rozbudowaną warstwą wizualną – towarzyszy jej komiksowy świat stworzony we współpracy z ilustratorem Richem Ragsdale’em. Historia młodego Hipparda O. Campusa Jr., który wyrusza, by powstrzymać bezduszną maszynę Cliptron, rozwija się równolegle w tekstach, muzyce i ilustracjach. Wśród utworów wyróżniają się m.in. „Meat Machines”, „W.A.P. (What a Predicament)”, „The Golden Egg of Empathy” z gościnnym udziałem Willow oraz „Melody of Entropy”, które pokazują zarówno mroczniejsze, jak i bardziej liryczne oblicze projektu.
Sam zespół Claypool Lennon Delirium powstał w 2015 roku jako wspólna przestrzeń twórcza dla lidera Primusa i syna Johna Lennona. Od początku duet eksploruje psychodeliczne, progresywne i eksperymentalne brzmienia, tworząc muzykę pełną wyobraźni, absurdalnych narracji i instrumentalnej wirtuozerii. „The Great Parrot‑Ox and the Golden Egg of Empathy” domyka ich dotychczasową trylogię, będąc jednocześnie najbardziej dopracowanym i wielowymiarowym dziełem – zarówno muzycznie, jak i konceptualnie.
Tracklista:
1. Pro‑Log
2. W.A.P. (What a Predicament)
3. The Wake Up Call
4. Meat Machines
5. Troll Bait
6. Simplest of Deeds
7. Heart of Chrome
8. Through the Horizon
9. Mantra of the Manatee
10. The Golden Egg of Empathy (feat. Willow)
11. Cliptopia
12. Cliptron Scuttle
13. Melody of Entropy
14. It’s a Wrap
(kk)