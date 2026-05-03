Nowości muzyczne #19/2026

3 maja, 2026

Gwiazdorska obsada w nowościach na początku maja! W tym tygodniu zaśpiewa nam Violet Grohl – najstarsza córka Dave’a, znany ze „Stranger Things” Finn Wolfhard oraz rozchwytywany międzynarodowo polski duet The Bullseyes. Płytą tygodnia jest nowy album The Claypool Lennon Delirium, czyli wspólnego projektu znanego z Primusa Lesa Claypoola i Seana Lennona.

Violet Grohl – Cool Buzz

Córka Dave’a Grohla – znanego z Nirvany i Foo Fighters – zaczyna budować własną muzyczną drogę. Choć w kwietniu skończyła dopiero 20 lat, ma już za sobą solidne doświadczenie zarówno na scenie, jak i w studiu. Jej muzyczny rozwój w dużej mierze wspierał ojciec. Violet Grohl wielokrotnie występowała z nim publicznie, wykonując m.in. utwory Nirvany. Śpiewała także w chórkach Foo Fighters i brała udział w nagraniach zespołu. Teraz zapowiada swój debiutancki album „Be Sweet To Me”, który ukaże się 29 maja 2026 r.

„Cool Buzz” wytyka w ironiczny sposób moralne sprzeczności u punkowych chłopaków, którzy głoszą progresywne poglądy, a jednocześnie w swoich środowiskach muzycznych nie dają kobietom szansy – mówi o swojej najnowszej piosence artystka.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

Finn Wolfhard – I’ll Let You Finish

Czy można z powodzeniem łączyć karierę aktorską i muzyczną? Finn Wolfhard pokazuje, że tak! Gwiazdor serialu „Stranger Things” był frontmanem zespołu Calpurnia oraz współtworzył duet The Aubreys. W minionym roku wydał swój debiutancki, solowy album, a teraz zapowiada drugą płytę.

Krążek „Fire From The Hip” ukaże się 10 lipca. Inspiracją dla artysty były tym razem klasyczne płyty rockowe z lat 60. i 70., w tym „Exile On Main Street” oraz „Beggars Banquet” zespołu The Rolling Stones. Ukłon w tę stronę słychać wyraźnie w utrzymanym w indie-rockowym stylu singlu „I’ll Let You Finish”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

The Bullseyes – If Heaven Exists

Pochodzą z Leszna i mówią o sobie: „twój ulubiony zagraniczny zespół z Polski”. The Bullseyes to duet, który tworzą Darek Łukasik (gitara) i Mateusz Jarząbek (perkusja). Formacja jest zwycięzcą Jarocińskich Rytmów Młodych oraz finalistą nagrody SANKI „Gazety Wyborczej”. Ich muzyka funkcjonuje w obiegu międzynarodowym – była wykorzystywana w transmisjach telewizyjnych podczas EURO 2024 oraz w kampanii głównego sponsora Ligi Konferencji UEFA.

„If Heaven Exists” to nowy singiel duetu The Bullseyes, stanowiący otwarcie kolejnego etapu po albumach „Polish Sweethearts” (2024) i debiutanckim “The Best of The Bullseyes” (2020). Piosenka opowiada buncie, który jest nam potrzebny, nawet w komfortowej sytuacji.

Dlaczego tracimy z oczu to co mamy pod nosem, szukamy czegoś lepszego i zawsze czujemy, że coś nas omija?

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

Płyta tygodnia: The Claypool Lennon Delirium – The Great Parrot‑Ox and the Golden Egg of Empathy