4 maja, 2026

Logistyka od kuchni – przed nami szósta edycja Dnia Logistyki na Politechnice Białostockiej

Michał i Agata z koła LogiSQUAD fot. Paweł Cybulski
Logistyka to znacznie więcej niż transport i magazyny – to system, który napędza współczesny świat. O tym, jak wygląda ta branża w praktyce, będzie można przekonać się już 20 maja podczas szóstej edycji Dnia Logistyki w Politechnice Białostockiej. O imprezie opowiadali w Radiu Akadera Michał Guzowski i Agata Dąbrowska z Koła Naukowego LogiSQUAD.

 

Dzień Logistyki to wydarzenie organizowane na Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, które łączy studentów, uczniów szkół technicznych oraz przedstawicieli firm i instytucji związanych z branżą TSL. Jak podkreślają organizatorzy, to okazja, by zobaczyć logistykę „od przyjaznej strony” i odkryć jej różnorodne oblicza.

W programie znajdą się stoiska firm oferujących pracę i staże, a także liczne warsztaty – od przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej po praktyczne aspekty transportu i doboru ładunków. Nie zabraknie również nowoczesnych technologii – uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w obsłudze wózka widłowego w technologii VR czy zobaczyć w akcji robota AMR.

Organizatorzy zadbali też o atrakcje plenerowe. Na kampusie pojawią się m.in. wóz strażacki, pojazdy policyjne, autotransporter, a także klasyczny Dodge Challenger 6.4. Zaplanowano również pokazy zabezpieczania ładunku – jednego z kluczowych elementów pracy logistyka.

Ciekawym punktem programu będzie debata oksfordzka „studenci kontra absolwenci” dotycząca idei work-life balance. To szansa na zderzenie różnych perspektyw i doświadczeń zawodowych.

Dzień Logistyki to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka i możliwość zdobycia cennych umiejętności oraz kontaktów. Wstęp na wydarzenie jest w większości otwarty, natomiast na wybrane warsztaty obowiązują zapisy dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Szósta edycja wydarzenia odbędzie się 20 maja na kampusie Politechniki Białostockiej.

(pc)
 
