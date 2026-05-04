Współpraca dla przyszłości drewna. Politechnika Białostocka partnerem XYLOPOLIS

4 maja, 2026

Politechnika Białostocka oficjalnie dołączyła do grona partnerów projektu XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie . Porozumienie o współpracy podpisano 29 kwietnia 2026 roku. To kolejny krok w kierunku powstania unikalnego w skali kraju ośrodka poświęconego drewnu – jego nauce, technologii i sztuce. Dokument podpisali rektor uczelni Marta Kosior-Kazberuk oraz dyrektor XYLOPOLIS Piotr Glinka . Współpraca nie jest przypadkowa – jej początki sięgają przygotowań do EXPO 2020 Dubaj . To właśnie wtedy eksperci i studenci Politechniki Białostockiej współtworzyli ekspozycję XYLOPOLIS w polskim pawilonie, odpowiadając m.in. za koncepcję architektoniczną i rozwiązania technologiczne.

Wspólne badania i projekty

Porozumienie zakłada szeroki zakres współpracy. Obejmuje ona m.in.: realizację wspólnych projektów badawczych dotyczących wykorzystania drewna, architektury i ekologii, wsparcie eksperckie przy tworzeniu wystaw i ścieżek edukacyjnych, organizację konferencji, warsztatów i wydarzeń branżowych, oraz działania związane z komercjalizacją badań i pozyskiwaniem funduszy. Dla naukowców i studentów uczelni to szansa na rozwijanie badań nad drewnem – zarówno jako materiałem konstrukcyjnym, jak i elementem ekosystemu.

Centrum powstanie w Hajnówce

Siedziba XYLOPOLIS powstanie w Hajnówce na terenie o powierzchni siedmiu hektarów przy ul. Adama Dowgirda. Projekt jest obecnie w fazie operacyjnej – zakończono już prace nad koncepcją strategiczną i scenariuszem wystaw.

Kolejnym krokiem będzie ogólnopolski konkurs architektoniczny, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Zgodnie z planem Centrum ma zostać otwarte dla odwiedzających w 2029 roku.

Więcej niż muzeum

XYLOPOLIS ma być nowoczesną przestrzenią łączącą naukę, edukację i kulturę. W planach są wystawy stałe i czasowe, sale konferencyjne oraz przestrzeń zewnętrzna z targami branżowymi i ścieżkami edukacyjnymi.

Dla studentów Politechniki Białostockiej oznacza to nowe możliwości – praktyki, staże i udział w projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem i nowoczesnym budownictwem.

(pc)