Zmiany w organizacjo ruchu na ul. Akademickiej [MAPA OBJAZDU]

24 września, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od środy (24.09) obowiązują zmiany w ruchu drogowym w centrum Białegostoku. To za sprawą rozpoczynającej się przebudowy ulicy Akademickiej na odcinku od ul. Legionowej do ul. Świętojańskiej. Prace potrwają do jesieni 2026 roku i wiążą się z utrudnieniami dla kierowców.

Ruch drogowy na ul. Akademickiej od środy (24.09) jest ograniczony niemal do minimum. Obowiązuje zakaz wjazdu, z wyjątkiem mieszkańców, służb ratunkowych i pojazdów budowy. Zmieniona organizacja ruchu jest także na przyległych ulicach: Waszyngtona i Krasińskiego są dwukierunkowe, a układ miejsc parkingowych jest zmodyfikowany. Pojawią się też nowe miejsca postojowe przy ul. Curie-Skłodowskiej i Świętojańskiej.

W ramach inwestycji o wartości blisko 16 milionów złotych zmodernizowany będzie niespełna kilometrowy fragment ul. Akademickiej, ale również fragmenty ulic bocznych: Legionowej, Świętojańskiej, Krasińskiego i Waszyngtona. (red.)