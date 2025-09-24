Home Wiadomości Zmiany w organizacjo ruchu na ul. Akademickiej [MAPA OBJAZDU]

24 września, 2025

Zmiany w organizacjo ruchu na ul. Akademickiej [MAPA OBJAZDU]

Pachołki ostrzegające przed remontem na drodze fot. Katarzyna Cichoń
Od środy (24.09) obowiązują zmiany w ruchu drogowym w centrum Białegostoku. To za sprawą rozpoczynającej się przebudowy ulicy Akademickiej na odcinku od ul. Legionowej do ul. Świętojańskiej. Prace potrwają do jesieni 2026 roku i wiążą się z utrudnieniami dla kierowców.

 

Ruch drogowy na ul. Akademickiej od środy (24.09) jest ograniczony niemal do minimum. Obowiązuje zakaz wjazdu, z wyjątkiem mieszkańców, służb ratunkowych i pojazdów budowy. Zmieniona organizacja ruchu jest także na przyległych ulicach: Waszyngtona i Krasińskiego są dwukierunkowe, a układ miejsc parkingowych jest zmodyfikowany. Pojawią się też nowe miejsca postojowe przy ul. Curie-Skłodowskiej i Świętojańskiej.

W ramach inwestycji o wartości blisko 16 milionów złotych zmodernizowany będzie niespełna kilometrowy fragment ul. Akademickiej, ale również fragmenty ulic bocznych: Legionowej, Świętojańskiej, Krasińskiego i Waszyngtona.  (red.)

 

Mapa

Źródło: UM Białystok

