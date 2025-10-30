Zmiany w organizacji ruchu w Białymstoku na Wszystkich Świętych. Policja apeluje o ostrożność

30 października, 2025

Policja rozpoczyna akcję „Wszystkich Świętych”, źródło: KWP Białystok Policja rozpoczyna akcję „Wszystkich Świętych”, źródło: KWP Białystok

Od 31 października do 2 listopada 2025 roku w rejonie białostockich cmentarzy obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Policjanci i strażnicy miejscy będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających oraz pomagać kierowcom. 1 listopada przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne.

Wzmożony ruch przy cmentarzach w Białymstoku

W okresie Wszystkich Świętych znacznie wzrasta natężenie ruchu – szczególnie w okolicach cmentarzy. W tym czasie należy zachować wyjątkową ostrożność i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie drogowe.

W wielu miejscach pojawią się nowe znaki zakazu, a ruchem kierować będą funkcjonariusze policji. Warto pamiętać, że polecenia wydawane przez kierującego ruchem są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna, znaki drogowe czy tzw. „reguła prawej ręki”.

Jednokierunkowe ulice i buspasy – lista zmian

1 listopada w Białymstoku zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicach:

Raginisa, Kolbego, Zgoda, Krzyżowa, Łącznikowa, Wysockiego i Trawiasta.

Tego dnia na fragmentach ulic Raginisa, Kolbego, Wysockiego i Wasilkowska obowiązywać będą buspasy, przeznaczone wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej.

Na niektórych ulicach wokół cmentarzy pojawią się zakazy wjazdu lub skrętu, dlatego kierowcy powinni uważnie obserwować znaki i stosować się do poleceń służb.

Dodatkowo ulica Świętego Andrzeja Boboli (od ul. Bacieczki do cmentarza) będzie zamknięta dla ruchu. Zakaz nie dotyczy autobusów komunikacji miejskiej, osób niepełnosprawnych, taksówek, mieszkańców posesji nr 95–114 oraz pojazdów NZOZ i wypożyczalni „Kamil”.

Zakaz zatrzymywania się i odholowania pojazdów

Od 31 października do 2 listopada wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na fragmentach ulic:

Raginisa, Wysockiego, Kolbego, Krzyżowa, Łącznikowa, Antoniuk Fabryczny, Hallera, Suchowolca, Plażowa i Trawiasta.

Pozostawienie pojazdu w miejscu objętym zakazem może zakończyć się odholowaniem auta na koszt właściciela. Policja apeluje, by nie parkować w sposób utrudniający ruch i nie zagrażający bezpieczeństwu.

Utrudnienia dla pieszych

1 listopada nieczynne będzie przejście dla pieszych przez ulicę Wysockiego naprzeciwko głównego wejścia na Cmentarz Miejski.

Piesi będą mogli przejść na sygnalizowanym przejściu przy skrzyżowaniu z ulicą Kolbego.

Przystanek autobusowy w pobliżu nieczynnego przejścia zostanie tymczasowo przesunięty za ulicę Kolbego w kierunku Wasilkowa.

Darmowa komunikacja miejska 1 listopada

W dniu Wszystkich Świętych – 1 listopada – przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską będą bezpłatne.

1 i 2 listopada obowiązywać będzie rozkład świąteczny, a w godzinach 9:00–17:00 kursować będą specjalne linie C1–C8, ułatwiające dojazd do białostockich cmentarzy.

Między godziną 9:00 a 18:00:

linia 20 będzie dojeżdżać do przystanku Boboli/Cmentarz,

linia 28 – do przystanku Żyzna/Pętla.

W związku z ruchem jednokierunkowym zmianie ulegną też trasy linii 3, 9 i 100.

Dodatkowo, w godzinach 8:00–16:00, uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 108 z przystanku Piłsudskiego/Kościelna do cmentarza miejskiego w Karakulach.

Policja apeluje o rozwagę

W dniach Wszystkich Świętych policja i straż miejska będą prowadzić wzmożone kontrole w rejonach cmentarzy. Funkcjonariusze przypominają, by zachować ostrożność, cierpliwość i rozsądek, a także nie pozostawiać w samochodach wartościowych przedmiotów.

(pc)