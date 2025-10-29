Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu autobusów w związku z Dniem Wszystkich Świętych

29 października, 2025

Fot. Hanna Kość

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. W związku z tym w weekend zmieniona będzie organizacja ruchu wokół białostockich cmentarzy, a Białostocka Komunikacja Miejska wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów.

W sobotę (01.11) i niedzielę (02.11) obowiązywać będzie rozkład świąteczny, a od 9:00 do 17:00 uruchomionych będzie osiem specjalnych linii oznaczonych symbolami C1–C8, które dowiozą pasażerów bezpośrednio do największych nekropolii. Część tras autobusów, w tym linie 3, 9 i 100, będą tymczasowo zmienione. W godzinach 9:00–18:00 autobusy linii 20 i 28 będą dojeżdżały odpowiednio do przystanków Boboli/Cmentarz i Żyzna/Pętla, a między 8:00 a 16:00 pojawią się dodatkowe kursy linii 108 do cmentarza miejskiego w Karakulach. W dniu Wszystkich Świętych przejazdy wszystkimi liniami będą bezpłatne. Natomiast w Dzień Zaduszny nadal obowiązywać będzie rozkład świąteczny, ale bilety będą już wymagane.

Zmiany obejmą także organizację ruchu. W sobotę (01.11) będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ulicy Raginisa na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Kolbego oraz na ulicy Wysockiego na odcinku od ul. Kolbego do ul. Raginisa. (red.)