29 października, 2025

Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu autobusów w związku z Dniem Wszystkich Świętych

Mur z nazwą cmentarza Fot. Hanna Kość
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. W związku z tym w weekend zmieniona będzie organizacja ruchu wokół białostockich cmentarzy, a Białostocka Komunikacja Miejska wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów.

 

W sobotę (01.11) i niedzielę (02.11) obowiązywać będzie rozkład świąteczny, a od 9:00 do 17:00 uruchomionych będzie osiem specjalnych linii oznaczonych symbolami C1–C8, które dowiozą pasażerów bezpośrednio do największych nekropolii. Część tras autobusów, w tym linie 3, 9 i 100, będą tymczasowo zmienione. W godzinach 9:00–18:00 autobusy linii 20 i 28 będą dojeżdżały odpowiednio do przystanków Boboli/Cmentarz i Żyzna/Pętla, a między 8:00 a 16:00 pojawią się dodatkowe kursy linii 108 do cmentarza miejskiego w Karakulach. W dniu Wszystkich Świętych przejazdy wszystkimi liniami będą bezpłatne. Natomiast w Dzień Zaduszny nadal obowiązywać będzie rozkład świąteczny, ale bilety będą już wymagane.

Zmiany obejmą także organizację ruchu. W sobotę (01.11) będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ulicy Raginisa na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Kolbego oraz na ulicy Wysockiego na odcinku od ul. Kolbego do ul. Raginisa. (red.)

 

Linie cmentarne, źródło: Białostocka Komunikacja Miejska

