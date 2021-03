Zmiany w kalendarzu szczepień. Kolejne roczniki mogą się rejestrować

Marzec 22, 2021

źródło: Medyk Białostocki źródło: Medyk Białostocki

Od wtorku (23.03) osoby urodzone w latach 1957-1961 będą mogły rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Rząd podjął decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych.

To dlatego, że w punktach szczepień czekają niewykorzystane szczepionki. Spora część pacjentów, po doniesieniach o rzekomych komplikacjach po podaniu preparatu AstraZeneca, nie zjawiła się na umówione szczepienie.

Zgodnie z badaniami Europejskiej Agencji Medycznej, preparat ten jest bezpieczny.

– Sytuacja epidemiczna sugeruje, że jednak szczepić się trzeba tym, co mamy. I to jak najszybciej, dlatego że ta epidemia bardzo przyspiesza. Ta niechęć do szczepienia będzie się ciągnęła jak za informacją kiedyś o związku z autyzmem. Mimo że wycofano artykuł, który spowodował taką informację, mimo że cały czas się edukuje i tłumaczy, że autyzm nie ma związku ze szczepieniami, to jednak pozostał taki cień ciążący na szczepionkach. Obawiam się, że odwrócenie tej sytuacji będzie wymagało jeszcze czasu, ale też dużego wysiłku w informowaniu, edukowaniu, że jednak to jest szczepionka, którą powinniśmy się szczepić w sytuacji takiego zagrożenia, jakie występuje w tej chwili – mówi prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podlaski wojewódzki konsultant do spraw epidemiologii.

W poniedziałek (22.03) rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w latach 1955 i 1956. (mt/mc)