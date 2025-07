Zmiany w Jagiellonii Białystok: nowy zawodnik, wypożyczenie i zakończenie współpracy

5 lipca, 2025

Źródło: Jagiellonia białystok Źródło: Jagiellonia białystok

Yuki Kobayashi to nowy zawodnik, Szymon Stypułkowski podpisał kolejny kontrakt, ale jest na wypożyczeniu, a Maksymilian Stryjek kończy współpracę – to ostatnie zmiany w drużynie Jagiellonii Białystok.

Do żółto-czerwonych dołączył Yuki Kobayashi. To 24-letni japoński zawodnik, występujący na pozycji środkowego obrońcy, który związał się z Jagą trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Japończyk przeniósł się do klubu na zasadach transferu definitywnego z portugalskiego Portimonense. Stoper będzie występował z numerem 4.

Nowy kontrakt z Jagiellonią podpisał Szymon Stypułkowski, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2027/2028. Jednocześnie młody pomocnik został wypożyczony do Pogoni Siedlce, gdzie spędzi najbliższą kampanię. 19-latek jest związany z „Dumą Podlasia” od kilku lat. W minionym sezonie był członkiem pierwszej drużyny Jagi, kilkukrotnie znalazł się w kadrze „jedynki”, zarówno na mecze ligowe jak i europejskich pucharów.

Natomiast Maksymilian Stryjek nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 28-latek przeniósł się, na zasadzie transferu definitywnego, do występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szkocji zespołu Kilmarnock. Bramkarz był zawodnikiem żółto-czerwonych przez sezon 2024/2025. W trakcie przygody w Białymstoku rozegrał pięć oficjalnych spotkań w pierwszym zespole „Dumy Podlasia”. Wspólnie z Jagą doszedł do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, zdobył brązowe medale Mistrzostw Polski oraz krajowy Superpuchar. (red.)