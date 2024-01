Zmiany w egzaminach praktycznych na prawo jazdy

4 stycznia, 2024

WORD w Białymstoku, źródło: WORD Białystok

Z początkiem stycznie zmieniły się zasady w egzaminach praktycznych na prawo jazdy. Jedną z najważniejszych nowości jest większa decyzyjność egzaminatora w ocenie popełnianych błędów.

– To co do 31 grudnia było obowiązkową bezwzględną przesłanką do tego, żeby przerwać egzamin na przykład niezatrzymanie się na czerwonym świetle, obecnie będzie zależało od tego jak egzaminator to oceni, czyli czy pojawiło się zagrożenie w związku z takim zachowaniem. Czy jest to po prostu jeden zwykły błąd, który może się zdarzyć i drugi dopiero taki sam błąd eliminuje i przerywa egzamin, czy też nie. Dla egzaminatorów niewątpliwie będzie trochę trudniej, dla osób egzaminowanych to zależy – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Jednocześnie osoba egzaminowana nie będzie mogła wyjechać na jazdę na miasto, jeśli nie zaliczy zadania egzaminacyjnego na placu.

– Do tej pory było tak, że jeśli ktoś nie zdał egzaminu na placu to mógł pojechać na ulicę miasta. Wiedział wprawdzie, że egzamin jest negatywne, ale wartością było to, że mógł wsiąść samochód razem z egzaminatorem, przejechać się ulicami choćby po to, żeby dowiedzieć jak taki egzamin będzie wyglądał albo jak sobie z nim poradzi – dodaje Przemysław Sarosiek.

Ponadto kamery, których używa się w pojazdach egzaminacyjnych muszą być seryjne. Zmiany dotyczą też egzaminów praktycznych na kategorię A, czyli m.in. egzaminator, który jedzie samochodem za motocyklistą nie może być kierowcą. (hk)