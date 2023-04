Zmiany przy dworcu PKP. Kładka zamknięta dla pieszych

20 kwietnia, 2023

Kładka nad torami PKP Białystok/ Fot. A. Topczewska Kładka nad torami PKP Białystok/ Fot. A. Topczewska

Od czwartku (20.04) obowiązuje nowa organizacja ruchu pieszego przy białostockim dworcu PKP i nowe dojście do peronów. To ważna zmiana dla mieszkańców i pasażerów. Kładka nad torami od strony ul. św. Rocha zostaje zamknięta. Finalnie będzie rozebrana.

Te zmiany są związane z pracami i budową międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. – Kolejny etap prac wymaga wprowadzenia od 20 kwietnia zmian w organizacji ruchu pieszych na stacji. Zamknięta zostanie kładka w przedłużeniu ul. św. Rocha. Wytyczone jest nowe dojście do peronów, prowadzące od dworca PKS (z ostatniego peronu), przez część drugiej kładki, na peron nr 4 i dalej istniejącym przejściem w poziomie szyn. Nowa droga jest oznakowana – wyjaśnia Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

>Docelowo rozebrane kładki na stacji zastąpi tunel wyposażony w schody ruchome i windy. Wygodne przejście będzie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i zapewni bezpieczną komunikację pomiędzy peronami a budynkiem dworca.

Zmieniona organizacja ruchu to rozwiązanie tymczasowe i zaplanowane do jesieni tego roku. A obecnie na stacji kolejowej w Białymstoku prace koncentrują się przy budowie trzech peronów, zadaszenia i przejścia podziemnego. Układane są nowe tory i montowana sieć trakcyjna. (at)