Zmiany na stanowisku dyrektora szpitala w Łomży

Marzec 16, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Jacek Roleder będzie pełnił funkcję dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dotychczasowa p.o. dyrektora dr Joanna Chilińska będzie pracować na stanowisku zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Zmiany mają związek z czasowym przekształceniem placówki w szpital zakaźny.

– Jacek Roleder to doświadczony menedżer jednostek zajmujących się ochroną zdrowia. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektora zarządzającego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Do tej pory pracował na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Ekonomicznych w Białostockim Centrum Onkologii. Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – tłumaczy rzecznik prasowy marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Przeciwko przekształceniu łomżyńskiego szpitala w szpital zakaźny protestuje jego personel, a także mieszkańcy miasta. Zwracają uwagę, że placówka nie jest gotowa, by przyjmować pacjentów zarażonych koronawirusem. Przede wszystkim szpital nie ma wystarczającego zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej czy respiratorów.

Minister zdrowia obiecał potrzebny sprzęt i finansowanie. (mt/mc)