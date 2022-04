Zmiana na kolei. Pociągi na trasie Białystok – Czeremcha/Hajnówka pojadą inaczej

Kwiecień 28, 2022

fot. Justyna Grzesik/Biuro Prasowe POLREGIO fot. Justyna Grzesik/Biuro Prasowe POLREGIO

Polregio wprowadza zmiany na trasie Białystok – Czeremcha/Hajnówka. Nowy rozkład jazdy pociągów będzie obowiązywał od 4 maja. Powodem jest rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji linii „Rail Baltica” na terenie białostockiego węzła kolejowego.

Z powodu prac będzie zamknięty ruch pociągów na odcinku Białystok – Białystok Nowe Miasto. W związku z tym wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy pociągów kursujących na odcinkach Białystok – Czeremcha, Białystok – Hajnówka i Białystok – Siedlce. Ruch pociągów został zorganizowany w taki sposób, że większość z nich będzie kursowała drogą okrężną przez Białystok Starosielce, a niektóre będą rozpoczynały i kończyły swoje trasy na przystanku Białystok Stadion.

Odjazdy pociągów z przystanku Białystok Stadion: godz. 6:41 do Czeremchy, godz. 9:12 do Siedlec w dni robocze, a w weekendy do Czeremchy przez Hajnówkę, godz. 12:08 do Czeremchy, godz. 15:06 do Czeremchy.

Przyjazdy pociągów na przystanek Białystok Stadion: godz. 5:28 z Czeremchy, godz. 8:24 z Hajnówki, godz. 14:56 z Czeremchy.

Rozkłady jazdy pozostałych pociągów na tej trasie będą zmienione o kilka lub kilkanaście minut.

– Z uwagi na to, że w niektórych przypadkach pociągi będą odjeżdżały wcześniej niż obecnie, prosimy o dokładne sprawdzenie czasów połączeń w czasie planowania podróży – apeluje Renata Gerasimiuk z podlaskiego oddziału Polregio. (mt)