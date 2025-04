Zmarł papież Franciszek. Słowo do wiernych od Metropolity Białostockiego

21 kwietnia, 2025

Papież Franciszek, źródło: Archidiecezja Białostocka

W Wielkanocny Poniedziałek (21.04) zmarł papież Franciszek. Miał 88 lat. Był 266. następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 13 marca 2013.

Ojciec Święty Franciszek zmarł o godz. 7:35. Informację o tym przekazał przed godz. 10:00 z kaplicy Domu Świętej Marty kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Kevin Farrell. Po śmierci papieża Franciszka słowo do wiernych skierował również Metropolita Białostocki abp Józef Guzdek.

– Dziś wczesnym rankiem dotarła do nas wiadomość, że papież Franciszek, który jeszcze wczoraj życzył zebranym „dobrej Paschy”, przeszedł z życia doczesnego do wieczności, do Domu Ojca. Urzekał nas swoją osobowością, prostotą i skromnością. Był otwarty na spotkanie z każdym człowiekiem, a zwłaszcza z tymi, których godność i podstawowe prawa nie były szanowane. Uczył nas wszystkich, że Kościół ma być misyjny i zachęcał, aby podejmować ryzyko i wychodzić z Dobrą Nowiną o zbawieniu do wszystkich ludzi. Do zapału misyjnego przynaglał młodzież. Na zawsze zapamiętamy jego słowa, które wypowiedział podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., aby zdecydowali się na „zamianę kanapy na parę butów”, i to wyczynowych, które pomogą chodzić po drogach życia i odkrywać nowe horyzonty, sięgające aż po niebo – czytamy na stronie Archidiecezji Białostockiej.

Papież Franciszek był jednym z najstarszych papieży w dziejach Kościoła. Jego pontyfikat trwał 12 lat i cztery miesiące. (red.)