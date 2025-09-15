Home Wiadomości Zmarł biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz. Miał 87 lat

15 września, 2025

Zmarł biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz. Miał 87 lat

Biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz w stroju duchownym, uśmiechnięty, z pastorałem i piuską na głowie. Zmarł biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Miał 87 lat., źródło: drohiczynska.pl
Nie żyje biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Zmarł 14 września w wieku 87 lat – poinformowała kuria w Drohiczynie.

Urodził się w Serpelicach nad Bugiem. W wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a w 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1994 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem drohiczyńskim.

Przez niemal 20 lat reorganizował diecezję, sprowadzał zgromadzenia zakonne i przygotował wizytę papieża Jana Pawła II w Drohiczynie. Był autorem ponad 150 publikacji i inicjatorem obchodów Dnia Podlasia.

Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Szczegóły uroczystości pogrzebowych zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. (red.)

