26 lipca, 2023

Złota Pinezka Google dla Pałacu Branickich w Białymstoku, źródło: UMB Złota Pinezka Google dla Pałacu Branickich w Białymstoku, źródło: UMB

Pałac Branickich w Białymstoku znalazł się w gronie zamków i pałaców wyróżnionych w tegorocznej edycji Złotych Pinezek Google. Nagroda przyznawana jest miejscom, które mają najwyższe oceny w Mapach Google – po jednej z każdego województwa.

Pałac uzyskał ocenę 4,7 i zgromadził ponad 9 tysięcy opinii. To drugie takie wyróżnienie dla Pałacu Branickich w Białymstoku. Wcześniej Złotą Pinezkę przyznano mu w 2020 roku.

Złota Pinezka Map Google to wyjątkowe wyróżnienie. Wśród tegorocznych laureatów nagrody znalazły się np. dwa zamki królewskie – na Wawelu i w Warszawie, Zamek w Gołuchowie, Zamek Książ, czy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

– Tegoroczne Złote Pinezki trafiają do wyjątkowych miejsc, które opowiadają polską historię, prezentują bogactwo stylów architektonicznych i przypominają o wielu ważnych postaciach. Zamki i pałace, bo o nich mowa, są często odwiedzane i wysoko oceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google – to ich pozostawione opinie wpływają na to, które miejsca nagradzamy. Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom i pracowniczkom, opiekującym się Pałacem Branickich w Białymstoku. Cieszymy się, że ich codzienna praca została doceniona, a o Pałacu, jednej z najlepiej zachowanych rezydencji epoki saskiej w Polsce, dowie się jeszcze więcej osób. Mamy nadzieję, że lista laureatów Złotych Pinezek 2023 stanie się dla wielu turystów szlakiem wakacyjnych podróży, nie tylko w lecie – komentuje Elżbieta Różalska z Google Polska.

To już trzecia odsłona Złotych Pinezek. W 2020 roku nagrodzonych zostało 16 atrakcji turystycznych , z kolei w zeszłym roku statuetki trafiły do 15 parków i rezerwatów przyrody. (mt)