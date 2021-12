Zlatan Alomerović nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Grudzień 24, 2021

źródło: jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok ma nowego bramkarza. Został nim Zlatan Alomerović. Serb przeniósł się do Białegostoku z Lechii Gdańsk.

30-latek związał się z żółto-czerwonymi 2,5-letnią umową, będzie występował z numerem 33.

Zlatan Alomerović urodził się 15 czerwca 1991 roku w miejscowości Priboj, wówczas leżącej na terenie Jugosławii, obecnie zachód Serbii. W wieku ośmiu lat wyemigrował z ojczyzny do Niemiec, gdzie wraz z rodziną osiadł na stałe, dzięki czemu posiada także niemieckie obywatelstwo.

Mierzący 187 cm wzrostu zawodnik jako junior szkolił się w zespołach TuS Heven, SV Bommern 05, SV Herbede oraz FSV Witten. W 2006 roku przeniósł się do zespołów juniorskich Borussi Dortmund. Po czterech latach został włączony do kadry rezerw BVB, gdzie grał przez kolejne pięć lat. Poza meczami w drugim zespole zespołu z Zagłębia Ruhry Alomerović także trenował i jeździł na mecze z pierwszą drużyną. Nie udało mu się zadebiutować w jej barwach, ale był zgłoszony do rozgrywek Bundesligi i Ligi Mistrzów. Swoją przygodę z Borussią zakończył w 2015 roku, przenosząc się do 1. FC Kaiserslautern.

Barw „Czerwonych Diabłów” bronił jedynie przez sezon, po którym po raz pierwszy podczas profesjonalnej kariery opuścił Niemcy. Po roku przerwy od grania związał się kontraktem z Koroną Kielce, barw której bronił przez jeden sezon. Podczas jego trwania został podstawowym golkiperem kielczan. Prezentował się z naprawdę dobrej strony, był w gronie nominowanych do tytułu bramkarza sezonu 2017/2018. Wobec tak dobrej formy zwrócił na siebie uwagę innych zespołów i przed startem kampanii 2018/2019 przeniósł się do stolicy Pomorza, gdzie podpisał umowę z Lechią Gdańsk.

Alomerović zawodnikiem gdańszczan był przez 3,5 roku. Łącznie wystąpił w 37 spotkaniach Lechii, na przestrzeni których stracił 39 goli, 13-krotnie zachował czyste konto. Razem z zespołem z Gdańska sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski. (źródło: jagiellonia.pl/mt)