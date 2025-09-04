Zjazd Absolwentów i 75-lecie UMB. Wielkie święto uczelni w październiku

4 września, 2025

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcin Moniuszko, oraz dr Magdalena Muskała, dyrektor Muzeum UMB i Pałacu Branickich, źródło : UMB Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcin Moniuszko, oraz dr Magdalena Muskała, dyrektor Muzeum UMB i Pałacu Branickich, źródło : UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na jubileuszowy Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 3 i 4 października 2025 roku. Spotkanie połączone będzie z uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego i stanie się kulminacją obchodów 75-lecia uczelni. W jubileuszowym programie znajdą się koncerty, spacery, sentymentalne wizyty w dawnych salach wykładowych i wieczorne spotkania w pałacowych wnętrzach.

Do tej pory spotkania organizowane były najczęściej przez konkretne roczniki i z inicjatywy samych absolwentów. Teraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku postanowił zaprosić wszystkich, którzy ukończyli Akademię Medyczną w Białymstoku lub UMB. – Chcemy bardzo mocno docenić to, co absolwenci tej uczelni zrobili dla miasta, dla regionu, ale bardzo często także dla kraju i świata – mówił podczas konferencji prasowej rektor uczelni prof. Marcin Moniuszko.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykształcił do tej pory ponad 33 tysiące absolwentów. Wielu z nich nie tylko zmieniało oblicze opieki zdrowotnej w Polsce, ale również dokonywało przełomowych odkryć naukowych i działało społecznie, kulturalnie czy politycznie.

Program jubileuszowych spotkań

Uroczystości rozpoczną się 3 października o godz. 11 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wykład inauguracyjny wygłosi znany psycholog i mówca motywacyjny Jacek Walkiewicz. Jego wystąpienie pod tytułem „Życie nie ma sensu, życie jest sensem” będzie symbolicznym nawiązaniem do idei pokonywania trudności i budowania wspólnoty.

Po części oficjalnej zaplanowano zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Medycznego i Pałacu Branickich, a wieczorem – jubileuszowy koncert chóru UMB z repertuarem „Gospel Mass” Roberta Raya i spotkanie absolwentów w Auli Magna.

Sobota, 4 października, upłynie pod znakiem sentymentalnych powrotów. W programie znalazły się m.in. spacery po kampusie i dawnych salach wykładowych, spotkania w klubie studenckim „CoNieCo”, wizyty w najstarszej rozgłośni akademickiej w Polsce – „Radiosuple”, otwarte drzwi Biblioteki UMB oraz zebranie Klubu Absolwenta. Finałem jubileuszu będzie wieczorna impreza w kultowym klubie „Herkulesy”.

Spacery historyczne przed jubileuszem

Muzeum UMB i Pałacu Branickich przygotowało również wydarzenia towarzyszące. 13 i 20 września odbędą się spacery „Śladami pierwszych studentów”, podczas których będzie można zajrzeć do historycznych sal wykładowych, Collegium Primum czy Collegium Universum. – Pierwszy spacer będzie spacerem po naszym historycznym kampusie uniwersyteckim, tym, który własnymi rękami budowali nasi pierwsi profesorowie i studenci. To będzie niebywała gratka, bo zajrzymy do pierwszej sali wykładowej z 1950 roku, na co dzień niedostępnej dla zwiedzających. Drugi spacer zabierze nas w przestrzeń dawnych klinik i pokaże miejsca, gdzie rodziła się białostocka medycyna akademicka – zapowiadała podczas konferencji dr Magdalena Muskała, dyrektor Muzeum UMB i Pałacu Branickich.

Wspólne wspomnienia i plany na przyszłość

Podczas konferencji prasowej podkreślano, że jubileusz i Zjazd Absolwentów będą nie tylko okazją do wspomnień, ale również do zaprezentowania planów rozwoju UMB i jego szpitali klinicznych. – Ten 3 i 4 października to będzie święto absolwentów, ludzi, którzy oddali tej uczelni swoje życie, a przede wszystkim swoje zaangażowanie w pracę dla pacjentów – podsumował rektor prof. Marcin Moniuszko.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program dostępne są na stronie: www.umb.edu.pl/jubileusz. (red.)