Zimowy ratownik. Strażnicy miejscy rozpoczęli kontrole pustostanów

Listopad 9, 2021

źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Białostocka straż miejska rozpoczęła coroczną akcję „Zimowy ratownik”. Coraz chłodniejsze wieczory, noce i poranki zwiastują nadchodzący wielkimi krokami najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych i samotnych.

Funkcjonariusze, każdego dnia odwiedzać będą pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Informowane one będą o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązkiem strażników jest, w zależności od sytuacji, przewiezienie bezdomnego do noclegowni, ogrzewalni lub izby wytrzeźwień. Natomiast, jeżeli stan zdrowia osoby bezdomnej budzi niepokój funkcjonariusza, na miejsce wzywane jest pogotowie ratunkowe.

W ubiegłorocznej akcji strażnicy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu podjęli blisko 1,9 tys. interwencji. W ich wyniku ponad 760 osób zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień, 52 przewieziono do ogrzewalni, a 42 osoby przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

Strażnicy miejscy już teraz apelują, aby każdą osobę, która może potrzebować pomocy, zgłaszać pod numer tel. 986. (mt)