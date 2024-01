Zimowy Białystok nie wszystkich zachwyca

4 stycznia, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Opady śniegu z deszczem powodujące gołoledź – taką pogodę przewidują synoptycy jeszcze do jutra. To oznacza trudne warunki dla kierowców oraz pieszych.

Zapytaliśmy białostoczan czy cieszą się z zimy i jak oceniają stan miejskich ulic i chodników.

-Fajnie, że jest dużo śniegu, biało. Moim zdaniem zima jest fajna, gdy się na nią patrzy zza okna w ciepłym mieszkaniu. Jestem zadowolona, lubię śnieg i aktywności zimowe. Lubię tę porę roku.

Jednak nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z zimowej aury.

-Na drogach jest ciężko. Rano było ślisko, chodniki też nie są do końca odśnieżone, jest dużo śniegu. Poślizgnęłam się dzisiaj. Nie jest to zbyt przyjemne ponieważ dojeżdżam do pracy dość sporo kilometrów, także dojazdy są utrudnione. Dzisiaj jak szłam z wózkiem, no to nie dałam rady przejść przez przejście. Jest ładnie, ale zadowolona nie jestem bo bardzo zimna nie lubię. W wielu miejscach jest lód i trochę śniegu. Mogłoby być trochę bardziej odśnieżane, ale nie ma takiej tragedii.

Wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o opadach marznących, które dotyczy całego województwa. Opady śniegu mają ustać w sobotę, natomiast minusowe temperatury utrzymają się jeszcze do wtorku. (jł)

Z mieszkańcami Białegostoku rozmawiała Julia Łata: