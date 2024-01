Zimowe kryminały

18 stycznia, 2024

Nie wszyscy lubią zimę, a gdy chwyta siarczysty mróz, chodniki robią się zdradziecko śliskie i już wczesnym popołudniem zapada zmrok, przyjemnie zaszyć się w domowym zaciszu, usiąść w wygodnym fotelu i zagłębić się w lekturze. Czasami kryminał rozgrzewa lepiej niż filiżanka gorącej herbaty. Oto pięć wciągających powieści kryminalnych, których akcja rozgrywa się w bajkowej zimowej scenerii:

„Jedno po drugim” Ruth Ware

Któż nie chciałby zatrzymać się w luksusowej chatce w samym sercu francuskich Alp? Mróz daje się we znaki, widok ośnieżonych gór zapiera dech w piersiach, a warunki do uprawiania sportów zimowych są po prostu idealne. Dziesięcioosobową grupę, która wybrała się na krótki firmowy wypad na narty, od początku prześladuje pech. Już pierwszego dnia ktoś znika bez śladu, a potem dochodzi do załamania pogody. Schodzi lawina i chatka zostaje zasypana śniegiem. Jej mieszkańcy zostają odcięci od reszty świata i rozpoczyna się makabryczne odliczanie…

„Boże Narodzenie Herkulesa Poirot” Agatha Christie

Klasyka kryminału, które w ogóle się nie starzeje, chociaż od premiery książki minęło przeszło osiemdziesiąt lat! Każdy z nas ma swoje świąteczne tradycje. Niektórzy nie wyobrażają sobie wigilijnego wieczoru bez obejrzenia filmu o chłopcu, który został sam w domu, a ja co roku sięgam po „Boże Narodzenie Herkulesa Poirot” i za każdym razem przemiło spędzam czas w towarzystwie belgijskiego detektywa i jego niezawodnych szarych komórek. Kiedy zamordowany zostaje bajecznie bogaty Simeon Lee, a zasypana śniegiem rezydencja jest pełna podejrzanych, tylko ktoś tak bystry jak Poirot jest w stanie odkryć prawdę.

„Cicha noc” Małgorzata Rogala

Trwa przedświąteczna gorączka. Ulice Warszawy zostały przyozdobione kolorowymi światełkami, na chodnikach zalega śnieg, a mieszkańcy stolicy biegają od sklepu do sklepu, próbując znaleźć idealne prezenty dla najbliższych. W tym najbardziej magicznym czasie w roku pod bogato udekorowaną choinką zamiast paczek i torebek z gwiazdkowymi upominkami zostają odnalezione zwłoki. Stołeczni policjanci mają ręce pełne roboty, a siostra jednego z funkcjonariuszy wyjeżdża na jarmark bożonarodzeniowy do Wiednia i z niego nie wraca. Nie dajcie się zwieść tytułowi – nie będzie cicho, a grudniowa noc upłynie nam pod znakiem zbrodni.

„ Zbrodnia wigilijna” Georgette Heyer

Czy można wyobrazić sobie lepszą scenerię dla zimowego kryminału niż posępna, wiekowa rezydencja na angielskiej prowincji? Taka jak Lexham Manor, która została właśnie zasypana przez biały puch uniemożliwiający jej mieszkańcom wydostanie się z posiadłości. Trwają gorączkowe przygotowania do wieczoru wigilijnego. Kiedy Nathaniel Herriard zostaje zamordowany, podejrzani są wszyscy, którzy przybyli na wieczerzę, w tym członkowie jego najbliższej rodziny. Inspektor Hemingway staje przed wielkim wyzwaniem, bo jak mogło dojść do zbrodni, skoro ciało starszego mężczyzny znaleziono w pokoju, który został zamknięty od środka?

„Pierwszy śnieg” Jo Nesbø

Zestawienie najlepszych zimowych kryminałów byłoby niekompletne, gdyby nie znalazła się w nim chociaż jedna powieść norweskiego pisarza Jo Nesbø. Zanim przeczytałam książkę otwierającą bestsellerową serię z niezrównanym Harrym Hole, bałwanki kojarzyły mi się z beztroską zabawą na śniegu i z głośnym śmiechem lepiących je dzieci, a nie z upiornym seryjnym mordercą grasującym po Oslo. Czy zniknięcia kobiet mają jakiś związek z pierwszymi opadami śniegu? Jest zimowe, przerażająco i mrocznie.

Zima i zbrodnia naprawdę idą w parze! Kryminały warto czytać przez cały rok, ale to właśnie w tych najchłodniejszych miesiącach lektura wywołujących szybsze bicie serca opowieści sprawia czytelnikom najwięcej frajdy.