Zimny maj. Jaka pogoda będzie w czerwcu?

Maj 27, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Przed nami kolejny zimny majowy weekend. Deszcz, chłód i wiatr zamiast słońca. Co się dzieje z tym majem? Zdaniem Macieja Maciejewskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Białymstoku to, co w tej chwili obserwujemy, to nie jest to jakaś anomalia.

Przyzwyczailiśmy się do wczesnych i nawet gorących wiosen, ale w tej strefie klimatycznej tak być nie musi. Według prognoz pogoda w czerwcu powinna się poprawić.

– Wahania pogody (nie tylko wiosną) w naszej szerokości geograficznej są rzeczą normalną, tyle że ostatnimi laty się od nich odzwyczailiśmy – tłumaczy Maciej Maciejewski i jednocześnie przyznaje, że nie pamięta, kiedy kwiecień i maj były aż tak zimne.

Jaka więc pogoda może być w czerwcu?

– Sprawdzalne prognozy obejmują okres 10-14 dni, a długoterminowe prognozy są obarczone dużym błędem. Teraz, przy takiej dużej zmienności, ładna pogoda to kwestia szczęścia: jednym uda się trafić na słoneczną aurę, inni mogą wypoczywać w deszczu. Czerwiec powinien już być lepszy – będzie więcej słońca, ale też więcej burz – przyznaje prognostyk.

W sobotę (28.05) będzie jeszcze chłodniej, z wiatrem i opadami. Jest jednak szansa, że w połowie przyszłego tygodnia powinno być cieplej.

– Pierwszy tydzień czerwca przyniesie wyżową pogodę, suchą, może bez upałów, ale pogoda powinna się poprawić – zapowiada Maciej Maciejewski. (at)

Z Maciejem Maciejewskim z IMGW w Białymstoku rozmawiała Aneta Topczewska: