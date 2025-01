Zima to trudny okres dla bezdomnych. Pomagają im białostoccy streetworkerzy

14 stycznia, 2025

Fundacja Spe Salvi, fot. Hanna Kość Fundacja Spe Salvi, fot. Hanna Kość

Okres zimowy to trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Według statystyk w samym Białymstoku jest ich około pół tysiąca. Pomagają im m.in. streetworkerzy, którzy każdego dnia chodzą po pustostanach i innych miejscach, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, aby niejednokrotnie uratować im życie.

– To są zwłaszcza osoby starsze, często z chorobami, albo też osoby, które przyjeżdżają do Białegostoku, często też mają upośledzenia, a jednak jest coraz zimniej i to są osoby, które są bardzo mocno wychłodzone i często już trzeba zadzwonić na karetkę, żeby dana osoba nie umarła – mówi streetworkerka Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi. – To jest niezmiernie ważne, aby pomagać osobom w kryzysie bezdomności, informować też streetworkerów czy też straż miejską, że widzimy daną osobę, bo to może komuś uratować życie.

W Białymstoku jest czterech streetworkerów, którzy kierują osoby w kryzysie bezdomności do ogrzewalni i noclegowni. – Mamy dwa takie /miejsce na ul. Kolejowej 26A, tam prowadzi je Fundacja Dialog i białostocki Caritas. Na ul. Sienkiewicza 89/1 jest taka duża noclegownia dla mężczyn i największa w Białymstoku to przy ul. Grunwaldzkiej 76. Mamy jeszcze takie miejsce dla kobiet, to przy ul. Ragienisa 55. Jeszcze jest jedno przy ul. Świętojańskiej 2a, ale to jest takie tylko dla osób, które wychodzą z więzienia – wylicza Monika Lewko.

Osoby w kryzysie bezdomności pomoc otrzymują również w siedzibie Fundacji Spe Salvi przy ul. Radzymińskiej 16 lok.05.

Każdy, kto zauważy osoby bezdomne, może dzwonić bezpośrednio do streetworkerów pod numer telefonu 693-756-510 albo do Straży Miejskiej pod 986. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Moniką Lewko, streetworkerką z Fundacji Spe Salvi: