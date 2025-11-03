Home Wiadomości Zielona transformacja w Białymstoku. W mieście powstanie wirtualna elektrownia OZE

3 listopada, 2025

Zielona transformacja w Białymstoku. W mieście powstanie wirtualna elektrownia OZE

Źródło: Wodociągi Białostockie
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, stabilne dostawy prądu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma zapewnić wirtualna elektrownia OZE. Umowę na budowę instalacji podpisały Wodociągi Białostockie. Wartość całej inwestycji to ponad 67 milionów złotych, z czego blisko 50 milionów pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
 

Projekt ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz przybliżyć Białystok do statusu miasta neutralnego klimatycznie i jest realizowane w ramach Białostockiego Klastra Energii. 

– W ramach klastra, który buduje Miasto Białystok, Wodociągi Białostockie i spółka Lech, uczestniczymy w tej transformacji energetycznej poprzez wirtualną elektrownię OZE, żeby na wschodzie Polski budować odporność i bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że w czerwcu przyszłego roku oddamy wszystko, co w ramach tego projektu mamy do zrobienia – mówi Przemysław Tuchliński, prezes Wodociągów Białostockich. 

Wodociągi Białostockie wybudują m.in. elektrownię fotowoltaiczną o mocy 2 megawatów oraz zbiornik biogazu z instalacją kogeneracyjną. Miasto Białystok z kolei zmodernizuje miejskie kotłownie, zamontuje 30 instalacji fotowoltaicznych i 53 magazyny energii, a także stworzy centralny magazyn energii o pojemności 8 megawatogodzin. (hk) 

