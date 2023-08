ZHP Chorągiew Białostocka ma już 100 lat. W bazie w Doktorcach odbędzie się wielki zlot

1 sierpnia, 2023

hm. Krzysztof Jakubowski, Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej i hm. Natalia Janucik, zastępczyni Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się między 25 a 27 sierpnia, a ich najważniejszym elementem będzie wielki zlot w bazie harcerskiej w Doktorcach.

Wydarzenie zgromadzi przeszło 400 uczestników – zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i starszyzny.

– 400 ponad uczestników będzie brało w tym udział, a dodatkowo zaproszenia zostały skierowane do tych wszystkich, którzy byli już w harcerstwie, którzy nas wspomagają – do byłych komendantów, byłych komendantów hufców, byłych instruktorów. Zaproszenie zostało skierowane, aby się zgłaszali, jeżeli chcą przyjechać choćby na jeden dzień, poświętować razem z nami. Może się więc okazać, że tych osób przy ognisku czy podczas apelu w Białymstoku będzie dużo więcej. I na to liczymy – mówi hm. Krzysztof Jakubowski, Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej.

Świętowanie, 25 sierpnia rozpocznie wielkie harcerskie ognisko, a zakończy dwa dni później polowa msza święta. Drugiego dnia obchodów zaplanowano wydarzenia w Białymstoku.

– Drugiego dnia spotykamy się w Białymstoku i tutaj będziemy mieli grę miejską, która przybliżmy nam historię powstania Chorągwi Białostockiej. Będzie się ona wiązała z przejściem przez miasto w różne punkty powiązane z historią naszej Chorągwi, ale też i w miejsca, które tę historię utrzymują dla większej grupy ludzi. Mówię tu o muzeach. Nawiązaliśmy współpracę chyba ze wszystkimi muzeami i one się w to włączą. Zrobimy apel całej Chorągwi przy patronie przedwojennym naszego Związku, który był protektorem, czyli przy Józefie Piłsudskim – dodaje Komendant Jakubowski.

Na koniec drugiego dnia obchodów w bazie w Doktorcach odbędzie się urodzinowy koncert.

– To będzie ogromny koncert. Nie zdradzę jednak kto na nim zagra, bo jest to niespodzianka. Na tym koncercie zostaną również wykonane piosenki, które brały udział w organizowanym teraz konkursie na piosenkę z okazji 100-lecia. Harcerze i instruktorzy z całej naszej Chorągwi wzięli w nim udział. Mamy naprawdę świetne piosenki i świetnych wokalistów. Nie możemy doczekać się tej imprezy – mówi hm. Natalia Janucik, zastępczyni Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej.

Do końca roku – w ramach obchodów jubileuszu – odbędzie się jeszcze gala instruktorska i okolicznościowa wystawa. Odsłoniętych zostanie też kilka murali związanych ze 100-leciem ZHP Chorągwi Białostockiej. (mt)

Z hm. Krzysztofem Jakubowskim, Komendantem ZHP Chorągwi Białostockiej i hm. Natalią Janucik, zastępczynią Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: