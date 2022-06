Zespoły: Centrum i Londyn’70 „otwieraczami” Festiwalu Rock na Bagnie

Czerwiec 19, 2022

Zespoły: Centrum z Żywca i Londyn’70 z Hajnówki zainaugurują Festiwal Rock na Bagnie. Impreza – 1 i 2 lipca w Goniądzu.

Otwieraczem jest zespół, który otwiera dzień festiwalowy, czyli gra pierwszy. Bagno w tym roku trwa dwa dni, więc do wywalczenia były dwa miejsca. Zamiast cyklu kilkunastu koncertów, w tym roku odbyły się jedynie dwie imprezy finałowe w Voodoo Club, w Warszawie. Jeśli nie wydarzą się jakieś nieprzewidziane okoliczności, to w kolejnym sezonie organizatorzy na pewno powrócą do poprzedniej formuły.

3 czerwca 2022 zagrały Centrum, Supergrupa’81, Kapibary, NITOA i Bielańskie Stawy Świadomości. Gościnnie wystąpił Closterkeller. 10 czerwca 2022 zaprezentowały się Od Stycznia, Rocking Therapy, Pyretta Blaze, Dług Publiczny i Londyn’70. Wyróżnienie (karnety na cały Festiwal) otrzymał zespół Dług Publiczny z Warszawy. Koncerty 1 lipca otworzy Centrum z Żywca, a 2 lipca Londyn’70 z Hajnówki.

W programie Festiwalu Rock na Bagnie są koncerty ponad dwudziestu zespołów, takich jak: Gorgonzolla, Cała Góra Barwinków, Transgresja, Dezerter, Hunter, Closterkeller, Uk Subs czy Karcer.

Ponadto festiwalowicze mogą spodziewać się jarmarku z małą sceną, na której akustycznie zagrają m.in.: Power Of Love, Czerwone Kościoły czy i Pull The Wire. (mt)