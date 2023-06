Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku będzie miał nową salę gimnastyczną

12 czerwca, 2023

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, fot. UM Białystok Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, fot. UM Białystok

Ponad 11 mln złotych ma kosztować budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Inwestycja ma być zrealizowana do czerwca 2024 roku.

Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, która zakłada budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przebudowę istniejących pomieszczeń w części budynku szkolnego ZSG. Sala gimnastyczna będzie ulokowana w niepodpiwniczonym, parterowym budynku, połączonym z istniejącym obiektem poprzez wykonanie przejść drzwiowych w części przebudowywanej.

Projekt przewiduje utworzenie sali gimnastycznej o wielkości 24×35,76 m wraz z bocznym pasem – 2 m, a przy ścianach szczytowych – 1,88 m. Na płycie boiska sportowego przewidziano boisko do gry w piłkę ręczną, tenisa, koszykówkę, siatkówkę. Natomiast w układzie poprzecznym: po 3 boiska treningowe do gry w koszykówkę i siatkówkę. Sala ma być wyposażona w mobilną, składaną trybunę dla 96 osób. W sali przewidziano również pomieszczenia do obsługi nagłośnienia.

Zaplecze sali gimnastycznej będzie składać się z komunikacji głównej, pokoju nauczycieli wraz z szatnią i wc, dwóch magazynów na sprzęt sportowy, 4 węzłów szatniowo-sanitarnych, sali sportowej, wc dla osób niepełnosprawnych, toalety damskiej, toalety męskiej, pomieszczenia porządkowego oraz wymaganych pomieszczeń technicznych. W części istniejącej, która zostanie przebudowana, zaprojektowano pomieszczenie stomatologa, pielęgniarki, jeden węzeł szatniowo-sanitarny oraz dodatkowo dobudowanie sali sportowej do gimnastyki o powierzchni 97,52 m2. (mt)