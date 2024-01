Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku – nowy wymiar edukacji

15 stycznia, 2024

„Poczęstunek z technologią" w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Gogle rozszerzonej rzeczywistości, jeżdżące roboty, programy graficzne, czy gra komputerowa zaprojektowana na terenie szkoły – to tylko niektóre ze sprzętów, które pozyskał Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”.

W poniedziałek (15.01) odbyło się wydarzenie „Poczęstunek z technologią” w trakcie, którego uczniowie testowali nowe urządzenia.

– To są sprzęty wyprzedzające technologie, na których uczniowie będą pracować, a przez to, że zaproponujemy im ten rodzaj sprzętu, oni będą mieli większą motywację – mówi Anna Niczyporuk, dyrektor szkoły. – To co zostało zakupione to doprawdy jest na takim poziomie, który wielu z nas po raz pierwszy ogląda na tym evencie.

Uczniowie oceniają, że sprzęty z rozszerzonej rzeczywistości to dobra zabawa, ale też nauka.

– To bardzo kreatywne środowisko. Można tak naprawdę własny świat tworzyć. Jest bardzo dużo gier, bardzo dużo aplikacji do rozwijania swoich zainteresowań, można świat cały zwiedzać w okularach VR, można oglądać na przykład filmy. Można bardzo dużo się nauczyć o tego typu środowisku i przez to, że można na przykład w ręce wziąć model wirusa 3D to łatwiej jest po prostu sobie wizualizować jak coś wygląda już podczas nauki – tłumaczy Maciej Szydłowski, uczeń Technikum Elektrycznego w Białymstoku.

Na wydarzeniu był też prezydent Białegostoku, który gratulował wysokiej pozycji szkoły w rankingu Perspektyw.

– To jest sukces całej szkoły, to jest sukces dyrekcji, sukces rady pedagogicznej i młodzieży, bo bez młodzieży tego sukcesu by nie było – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – Naszym dobrem, naszym kapitałem są ludzie, a w tej chwili najbardziej rozwijają się branże informatyczno-technologiczne i widać, że młodzież dobrze się w tym czuję.

Technikum Elektryczne w Białymstoku po raz kolejny jest najlepszym technikum w województwie podlaskim w rankingu Perspektyw. Zajęło też 20 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i zdobyło tytuł Złotej Szkoły 2024. (hk)