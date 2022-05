Zespół parlamentarny ds. rozwoju dzieci do lat trzech obradował w Białymstoku

Maj 10, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Zawód opiekuna w żłobku ma zyskać więcej przywilejów, przez co ma być bardziej prestiżowy. W tej sprawie podpisano list intencyjny, podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego ds. wspomagania rozwoju dzieci do lat trzech, który obradował w Białymstoku.

– Bardzo się cieszę, że to Białystok stał się miejscem podpisania tego dokumentu i dyskusji o roli, jaką pełnią opiekunowie dziecięcy w rozwoju małych dzieci – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Jest to zawód szczególny i niezwykle odpowiedzialny. Wymaga poczucia misji służącej wspieraniu rozwoju dziecka w czasie, gdy ono poznaje otaczający go świat.

Zespół parlamentarny zaproponował, aby 4 kwietnia ustanowić Dniem Opiekuna Małego Dziecka.

– Osoby, które mają podejmować się wyzwania polegającego na towarzyszeniu dzieciom w ich rozwoju do lat trzech, muszą wiedzieć, że będą mogły rozwijać się, jeśli chodzi o ich drogę zawodową i wynagrodzenie. Muszą wiedzieć, że będą miały stabilną pracę. Chcemy, aby ich status był zrównany z funkcjonariuszami publicznymi, chcemy, żeby byli równi nauczycielom w szkołach, chcemy, żeby mieli przekonanie, że doceniamy ich wkład, który wnoszą w życie dzieci – mówiła posłanka Aleksandra Gajewska.

Zespół proponuje też m.in. 5 dni dodatkowego urlopu co dwa lata oraz zniżki na przejazdy komunikacją publiczną. Propozycje parlamentarzystów mają być przedstawione w formie projektu ustawy. (ea)