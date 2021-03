Zespół Mniej Więcej prezentuje teledysk do piosenki o uwięzieniu i bezsilności

Marzec 16, 2021

Mniej Więcej fot. A. Mierzejewska Mniej Więcej fot. A. Mierzejewska

– Przynieście bębny, podnieście głosy! – apeluje do widzów zespół Mniej Więcej w swoim najnowszym teledysku. Klip powstał do piosenki „Niedziele”. Co ciekawe został w całości nakręcony telefonem komórkowym.

Sama piosenka opowiada o uwięzieniu i bezsilności. Powstała na długo przed pandemią. Jednak ma na tyle uniwersalny przekaz, że oddaje to, co teraz jest udziałem wielu z nas.

Zdjęcia do teledysku nakręcono w Białymstoku i w jego okolicach. Głównym motywem teledysku jest wędrówka, podczas której wokalista, niczym trybun nawołuje „Zabierzcie ziarno, podpalcie stosy! Musicie z tego wyleźć!”.

Kręcenie klipu, choć czasowo krótkie, okazało się bardzo intensywne. Całość jest nieustającą drogą. Tak też wyglądał przebieg prac. Zdjęcia to długie kilometry. Wielość planów to koncepcja reżysera i twórcy klipu Piotra Czabana. Przełożyło się to bez wątpienia na ciekawą realizację. Pomysł na obraz do „Niedziel” powstał zaraz po premierze albumu. Po dłuższym czasie zespół powrócił za namową Piotra do tego pomysłu. Czas na realizację jest bardzo dobry. Obecnie z uwagi na brak koncertów, które pochłaniały zespół w największym stopniu, koncentruje się on na nowych utworach. Jest też chwila oddechu na opracowanie takich projektów jak klip. Pozwala to na zachowanie kontaktu z odbiorcami, choć kontakt na żywo jest tym najcenniejszym. Podczas zdjęć, wędrowna ekipa filmowa przeszła przez tereny miasta Białegostoku, które nie są powszechnie znane jego mieszkańcom. Z takim też odbiorem spotkali się twórcy prezentując efekty swojej pracy zaprzyjaźnionym recenzentom.

Mniej Więcej to zespół, który gra od 2013 roku. W jego obecny skład wchodzą: Wojtek Herbreder (wokal), Rafał Mierzejewski (gitara), Paweł Wigda (gitara), Paweł Kwiatkowski (gitara basowa), Piotr Tokajuk (perkusja). Na swoim koncie mają dziesiątki zagranych koncertów, kilka nagród i wyróżnień w konkursach i przeglądach. W 2019 roku wydali pierwszy krążek „Atomy”. To z niego pochodzi piosenka „Niedziele”. Członkowie grupy stawiają na przekazywanie emocji dzieląc między sobą muzyczną przestrzeń. Inspirują się różnymi gatunkami, jednak to rock i blues jest słyszalny w ich muzyce najwyraźniej. Refleksyjne teksty stały się znakiem rozpoznawczym zespołu. Utwór „Niedziele” otwiera album „Atomy”. Opowiada o wyjściu z sytuacji, które zdają się nie mieć rozwiązania. Utwór niejednokrotnie zespół prezentował podczas koncertów. Obecnie otrzymuje nowe życie dzięki obrazowi jaki stworzył do piosenki Piotr Czaban.

Teledysk do piosenki „Niedziele” można obejrzeć tutaj. (mt/mc)