Wiadomości

26 października, 2025

Zespół Etherios wygrał Rockowania 2025 i zgarnął trzy nagrody specjalne

Rockowania 2025, fot. M. Adamski, źródło: PIK
Zespół Etherios zajął I miejsce podczas tegorocznych Rockowań, czyli przeglądu zespołów amatorskich organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury. O nagrody walczyło siedem zespołów wybranych w trakcie przesłuchań i koncertów półfinałowych. Zespół Etherios, poza nagrodą główną, czyli 5 tys. zł otrzymał również trzy nagrody specjalne, a w tym nagranie wraz z masteringiem, produkcja teledysku oraz występ na festiwalu East Eclipse Rock Festiwal. 

 

Rockowania to dla amatorskich zespołów nie tylko możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością, ale również skonfrontowanie się z opinią jurorów.

– Poziom jest mocno wzrastający z roku na rok, co nas bardzo cieszy. To, że przychodzą też inne zespoły, które powstają i przychodzą tutaj w zasadzie po to, żeby pokazać swoje pierwsze występy. Bardzo nas to cieszy – mówi Justyna Wieruszewska-Biniek z Podlaskiego Instytutu Kultury. 

Drugie miejsce w tej edycji Rockowań zajął OSYDA, a trzecie We lost the skyline. Zauważono również zespół Przechery, który otrzymał dwie nagrody specjalne, a w tym promocję singla na antenie Radia Akadera, które było patronem medialnym przeglądu. (red.)

 

