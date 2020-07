Zespół ekspertów zaproponował dwa sposoby ochrony Kruszynian

Lipiec 15, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Park kulturowy oraz park krajobrazowy – takie dwie formy ochrony Kruszynian zaproponował zespół ekspertów podczas roboczego spotkania w Białymstoku.

Wśród osób, które rozmawiały o przyszłości tej historycznej miejscowości, była m.in. wojewódzka konserwator zabytków, burmistrz Krynek, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach oraz wiceminister kultury Magdalena Gawin, która po spotkaniu powiedziała, że zaproponowane formy ochrony będą konsultowane z mieszkańcami.

– Wydaje mi się, że już zgodziliśmy się co do właściwej formy ochrony. Bardzo ważne jest też dla nas, aby te ustalenia były omówione również z mieszkańcami. Mamy dwa podstawowe narzędzia i będą one wypracowywane dalej, w toku konsultacji z samorządem lokalnym. Musimy to miejsce ochronić , ono nie po to przetrwało do naszych czasów, żeby nasze pokolenie je zniszczyło – dodawała wiceminister Gawin.

Temat ochrony Kruszynian pojawił się w momencie, gdy inwestor postanowił wybudować tam fermę drobiu, na której miałby hodować 800 tys. kur. Burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska wydała pozytywną opinię środowiskową w tej sprawie, która została zaskarżona przez mieszkańców, choć jak teraz przyznaje burmistrz ostateczna decyzja dotycząca budowy kurników jeszcze nie zapadła.

– Decyzja środowiskowa w chwili obecnej jest zaskarżona. Trudno mówić, że coś zapadło lub nie, decyzja jest na etapie procedowania. Nigdy decyzja na etapie samorządu nie jest ostateczna, chyba że nikt jej nie zaskarży – mówiła burmistrz Krynek.

Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski ma nadzieję, że rozmowy sprawią, że inwestycja nie zostanie zrealizowana w okolicach miejscowości.

– Temat dla nas bardzo ważny i mam nadzieję, że to historyczne miejsce Polski zostanie w takim układzie, w jakim funkcjonowało dotychczas. Spotkanie pozwala domniemać, że tak się stanie – mówił Bronisław Talkowski.

Kruszyniany znajdują się w pobliżu rezerwatu Nietupa, jest tam najstarszy meczet tatarski w Polsce, miejscowość jest również zamieszkiwana przez Tatarów. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej